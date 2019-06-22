把茶當水喝 結石隔30年復發

2019-06-22

記者蘇金鳳／台中報導

63歲的何阿伯平日愛喝茶，常以茶當水喝，5月底發現血尿，趕緊就醫，X光檢查發現他的兩側輸尿管各有一顆0.7-0.8公分結石，並阻塞輸尿管，造成腎水腫。

茶富含草酸 易成草酸鈣

長安醫院泌尿科醫師石宏文表示，一般而言，9成腎結石患者都是鈣結石，患者要多喝水，但可別以為喝大量的茶就等於多喝水，其實茶富含草酸，喝太多，反而會增加草酸鈣的形成，引發結石。

石宏文說，雙側輸尿管結石同時塞住的機率並不高，若不小心兩邊都塞住，腎功能將受到影響，可能因為引發腎水腫、發炎，甚至功能萎縮，造成永久性傷害。

石宏文表示，何阿伯很幸運，因及早發現、及早治療，透過「輸尿管鏡碎石取石術」，在全身麻醉下，內視鏡經由尿道進入輸尿管，在輸尿管找到結石後，以體內碎石機震碎結石，再使用結石夾清除較大結石碎片，並植入暫時性雙J導管，以保持輸尿管暢通，大多數患者在術後2-3天即可出院。

何阿伯表示，30多歲時，曾發生過一次結石，當時吃藥後就自行排出。沒想到30年後，結石又再次復發，打過2次體外震波都沒效，原來是罹患輸尿管結石，術後3週復元狀況良好，已不見血尿，以後真的要多喝水了。

夏季更是結石高峰期

石宏文指出，結石發生率佔台灣總人口的8%-10%，夏季更是結石的高峰期。同時他也提醒有結石體質的人，一旦出現腰痛及血尿症狀，要盡快就診及處理，千萬不要以為不痛就不理會，反而造成腎臟永久性的傷害。

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