嗜睡淺眠還頻尿 考試焦慮症作怪

2019-06-22

記者陳鳳麗／南投報導

大學指考即將登場，另有很多大學畢業生也忙著求職考試，醫師提醒，若考前常覺得很累、想睡覺、睡眠中斷、注意力無法集中、常跑廁所，有可能就是考試焦慮症候群上身，若無法維持正常作息，或唸書無法專注，就應求助身心科或精神科醫師，若還能撐得過去，就嘗試肌肉放鬆等方法，讓自己輕鬆一點。

再10多天就要大學指考，而7月則是各類特考、專業證照考，及大學畢業生的求職考試，例如教師甄試、公職考試等，面對考試壓力，有人照樣吃睡，但有人會突然出現頻尿、拉肚子、食慾不好，或是坐著就覺得好累想睡覺、或是晚上睡了一下就醒、想認真看書卻力不從心、無法專注等，若有這些症狀，就要小心考試焦慮症上身。

衛福部草屯療養院精神科醫師王雅甄表示，「考試焦慮症」泛指因考試壓力，引起的生理或心理上的緊張症狀。輕度的焦慮可以引發個人的學習動機、增加學習效果；但若因擔心考不好，憂慮考後的結果，導致過高的焦慮，反而會造成準備考試時，注意力無法集中，或考試時，出現思考中斷等反應，進而影響表現。一旦表現不佳又造成焦慮，如此變成惡性循環。

王雅甄說，要降低考試焦慮，除了應避免長時間持續的閱讀思考，安排適當的休息時間，也可運動紓壓，或者練習肌肉放鬆。肌肉放鬆方法有兩種，有一種是使用腹式呼吸法，即吸氣時肚子鼓起，吐氣時腹部內縮；另外可直接肌肉放鬆，將某一部位聳起再突然放鬆該部位。

王雅甄也說，若考前焦慮讓考生已無法專注，作息也不穩定，就應趕快看身心科或精神科醫師，此外，如果有人考完試仍持續焦慮，這種情況也應看身心科或精神科門診。

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