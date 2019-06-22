汰換老舊娃娃車補助30萬 每年名額400輛

2019-06-22

〔記者俞肇福／新北報導〕行政院長蘇貞昌昨日宣布自今年八月起擴大幼兒照顧方案，包括「增設公共化幼兒園」、「建置準公共化機制」及「擴大發放育兒津貼」，其中，育兒津貼由現行家有○到二歲延長到四歲，減輕家長育兒負擔，政府也每年補助汰換四百輛幼童專用車，每輛車補助卅萬元。

400億學前教育預算 歷來最大投資

蘇貞昌表示，蔡英文總統非常重視學前教育，政府為讓年輕父母敢生、樂養，減輕家長育兒負擔，以及讓幼兒園經營者更新整體設備、提高教師待遇，必須要落實資源也要有制度配合。

蘇貞昌強調，明年學前教育預算將增加至近四百億元，除了要增設公幼，建置準公共化機制外，也要讓在家照顧孩子的家長，每年可領三萬元育兒津貼，第三胎以上子女家長每年則發給四．二萬元育兒津貼。

有鑑於目前全台幼童專用車約四千輛，依規定逾十年必須汰換，因此政府要大力補助，每年汰換或購置四百輛幼童專用車，每輛補助卅萬元，請教育部編足預算，儘速換新，讓小朋友安全上下學。

教育部表示，行政院於去年七月發布「我國少子女化對策計畫」，今年八月起將全面實施，預計約有八十萬名幼兒受惠。包括八年內（二○一七到二○二四年）增加公立及非營利幼兒園三千班（八萬六千個名額）；持續推動準公共化幼兒園，讓家長每月負擔不超過四千五百元，目前平價幼兒園（公幼及準公幼）與私幼比例提高為五比五。

此外，擴大發放育兒津貼，二至四歲在家自己照顧孩子的家長，每月也可領二千五百元，第三胎以上每月再加發一千元，是歷年來最大規模的學前教育投資。

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