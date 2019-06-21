「及人」要求無行政職教師寒暑假到校 仲裁無效

2019-06-21

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市私立及人中學要求未兼任行政職的教師，寒、暑假須到校工作，引發老師強烈不滿，調解不成後，申請交付仲裁，新北市政府勞資爭議仲裁委員會認定學校的規範無效。校方表示，尊重仲裁結果。

及人中學去年十二月發布訊息，未兼行政職務的教師，寒、暑假須到校服務，今年二月十二日也召開臨時校務會議，修訂教職員請假辦法，要求教師寒、暑假須到校。

工會根據「教師請假規則」及勞資慣例，認為未兼行政職的教師於寒、暑假除了返校服務、研究、進修，或有輔導課、備課等情形之外，並沒有到校服務的義務。但校方主張，可自訂教職員請假辦法，且聘書中明訂寒、暑假期間有重要工作，教師應到校處理不得拒絕。

仲裁委員會認為，及人中學是立案的私立學校，教師是依法取得資格的專任教師，適用「教師請假規則」，學校未與教師進行協商，片面修改教職員請假辦法，單方面要求教師在寒、暑假期間到校工作，使教師的勞動條件變更，並不合理。

仲裁委員會指出，儘管學校主張教師的聘書規範寒、暑假須到校，但未提出具體工作內容及說明重要性，認定學校強迫未兼任行政職教師於寒、暑假出勤，並修改教職員請假辦法的規範無效，應維持原有休假方式。

及人中學回應，尊重仲裁結果，是否向新北地院提再申訴，校方還要研議，仲裁結果對校務營運影響不大。

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