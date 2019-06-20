《謠言終結站》防油紙袋更易致癌？ 食藥署：檢測沒異常

2019-06-20

記者吳亮儀／台北報導

網路流傳「其實炸雞排對人健康影響不大，反而是防油紙袋有全氟烷化合物會致癌」，對此，食品藥物管理署在官方網站闢謠指出，曾監測過防油紙袋的全氟烷化合物溶出情形，並沒有異常。

全氟烷化合物（PFCs）是穩定的長碳鏈結構化學物質，長碳鏈端有疏水特性，另一頭的尾端則擁有親水特性，因此全氟烷化合物含有防水、防油的效果，可以作為表面塗層劑、工業用界面活性劑及添加劑等物質的材料。

食藥署企科組科長江仟琦指出，國際間對全氟烷化合物的人體健康風險評估和管理標準都還在研究階段，不過食藥署曾監測國內市售產品溶出情形，結果顯示，國內產品及食品檢體檢測與國外文獻比較，並無顯著異常，人體血液濃度檢驗結果，也「沒有」明顯高於其他國家的檢測。

塗層表面刮傷就應更換

江仟琦建議民眾和食品業者，若使用含有全氟烷化合物的不沾塗層產品時，應按照產品使用說明書所記載的注意事項，謹慎使用，當發現塗層表面有脫落或是有刮傷情形，應避免使用，並且立即更換。

油炸食物反易危害健康

反觀炸雞排對健康危害較大，包括油炸過程產生致癌物質、增加心血管疾病風險、加重腸胃負擔、營養價值低，醫師、營養師都會呼籲民眾盡量少吃這類油炸食物。

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