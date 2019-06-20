性別霸凌案延燒 世新︰積極查處

2019-06-20

依法在24小時內通報 教長強調續推性平教育

〔記者林曉雲／台北報導〕世新大學爆發有男學生遭其他學生闖入宿舍霸凌，世新校方昨開記者會強調已依法通報並調查處理。教育部長潘文忠則強調，必須持續推動扎實的性平教育，讓年輕一代對不同性別、不同氣質的人有更多理解、尊重和包容。

霸凌者囂張引公憤 校方被疑吃案

世新大學一男學生日前在網路公布一段涉及霸凌影片，有數名男生深夜衝進他的宿舍房間，其中一人作勢要揍他、摸下體，還嗆他「像個娘娘腔一樣活著」，影片引發網友議論；該名霸凌者見事態嚴重，發文道歉是情緒失控。但受害男大生十八日又PO出第二段影片，霸凌者不斷嗆聲，「…你跟怪怪網美一樣，整天露奶，沒有用啊」、「世新法律，垃圾…」。霸凌者之囂張，引發各界憤怒，也質疑校方吃案。

世新副校長陳清河表示，校方依性別平等教育法在二十四小時內通報，目前進入性平委員會調查處理，學校會從治本角度，積極嚴謹地查處，調查報告後將送教育部，且會以專業態度對兩邊學生都做輔導。

調查屬實 加害生可能申誡或記過

依性平法規定，如果性平會調查確有性霸凌事實，加害學生恐將被提到學生獎懲委員會討論，依法可能申誡或記過，另要接受心理輔導、性平課程、道歉等，至於是否可能被退學？則要回到校規檢視。

打造更性平友善校園 教部硬起來

另一方面，針對向警政署舉發安定力量主席孫繼正散布性平教育不實謠言，潘文忠昨表示，性平教育是教導學生因理解而有包容和尊重，部分團體或人士對性平教材或老師教學有意見，教育部和國教院因此不斷討論精進，卻有人在公開場合，扭曲或惡意剪接，把坊間內容誤導成教科書內容，誣指為性平教育內容，已造成社會和家長不信任教育，也讓戰戰兢兢的老師們被誤解。對以惡意不實傳聞傷害教育人員一事，教育部作為教育主管機關，有責任依社會秩序維護法舉發，希望讓教育回到專業，打造更性平友善的校園。

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