使用胰島素 控制血糖穩定

2019-06-18

文／余宜叡

50多歲的石先生罹患糖尿病已十多年，一直口服降血糖藥控制病情，並從原本吃2種藥增加到5種，其中一種需要自費，但糖化血色素一直在7.5％以上；他在飲食也做了很大的調整，例如幾乎不敢吃水果、只吃2/3碗飯等。

早在兩年前，石先生使用3種藥物治療開始，就有醫師建議「血糖控制若要達標的話，胰島素是個好選擇」，但石先生卻有迷思，誤以為接受胰島素治療之後，很快就要洗腎了。

這次醫師對他衛教血糖控制達標的重要性，說明「血糖控制不佳」才是造成洗腎的原因，胰島素是洗腎患者控糖的最好選項，由專業衛教協助患者釐清血糖控制的因果關係，最後補充了胰島素的療效，石先生才點頭嘗試。

從石先生短期回診的血糖紀錄發現，之前都會超標的餐前或餐後血糖，如今都達標了，也減少服用3種口服藥，石先生因此同意繼續使用胰島素。

3個月後回診，石先生除了維持正常三餐，有時還加一點水果，他原本已有血糖上升的心理準備，結果一看，糖化血色素竟是不升反降的6.3％！達到小於7％的標準。石先生說：「早知道就早點聽醫師的話使用胰島素！讓我可以吃正常，而且糖化血色素還一下就達標！」

根據2019年美國糖尿病控制指引，糖尿病治療目標最主要就是防止併發症與維持生活品質。許多人對胰島素都有錯誤的迷思，殊不知適當的胰島素有助於血糖控制穩定，維持好品質生活。

如果控制血糖，像石先生已經用了多種藥物，甚至還需要克制飲食，生活品質必然受到影響，而血糖還是沒有達標，在這樣的情況下，或許胰島素是很好的優先治療選擇。

（作者為彰化基督教醫院家庭醫學科主治醫師）

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