學者倡議培育AI人才 從中小學開始／小學學會寫程式、中學發展應用程式、大學必修課鬆綁

2019-06-18

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣ＳＴＥＭ等理工科技科系學生逐年減少，頂尖大學資通訊領域的院長皆擔憂，理工科學科系生源減少或素質下滑，確實影響ＡＩ、5G等新興科技人才培育及學習。學者及部分私校則認為，應從中、小學階段就培養孩子的ＡＩ興趣。

教育部統計發現，高教人才的ＳＴＥＭ領域人數及比例逐年下滑，面對未來ＡＩ等新科技趨勢，恐導致台灣產業發展人才荒。台灣大學電資學院院長張耀文認為，現階段電資領域無招生缺額問題，但因少子化及學生選擇變化等，學生整體平均素質，無可避免受到影響。

頂大憂心 理工生素質下降

清華大學電資學院院長黃能富也說，少子化及高中職生選擇改變，對大學招生、尤其對中後段學校的影響甚大，頂尖大學雖在量方面的影響較小，但是質受到波及，平均程度普遍還是有下降的問題，相對影響ＡＩ人才來源及品質；因ＡＩ裡的程式設計、機器學習、深度學習等課程，對於數學、統計、科學等基本學科都有基本要求，若學生程度不夠，恐難培育出符合業界需求的人才。

美國花9年 增加主修電腦學生

中研院士、台灣大學資工系特聘教授李琳山則說，美國靠彈性調整課程及教授員額，花了九年時間，讓全美主修電腦科學的大學生人數增加三倍，柏克萊大學更增加十多倍，因此當ＡＩ蓬勃發展時，已有足夠人才。但台灣招生死板、受教育部管控，頂大電資科系名額十多年無大變化，不如美國因應趨勢而更動，建議國內教育多鬆綁、隨時彈性調整。

李琳山還說，跨領域整合、創新是ＡＩ應用重點，未來若要人才培育更理想化，應讓小學畢業就學會寫程式，中學生應學會使用網路上的軟體工具發展應用程式，大學系所則需將專業必修課程鬆綁；教育是百年大計，今天做了，很多年後才會看到成效，「但今天不做，我們將沒有未來」。

中原大學人工智慧應用學士學位學程主任田筱榮則說，ＡＩ人才缺口大，是全球趨勢，台灣因科系招生受規範，彈性調整不夠大，除大專校院資通訊數位科系的名額要放寬及鼓勵吸引學生，也要從小學開始培養有興趣的人才。否則大學端開放再多名額，恐也無人選填，或學子勉強入學，才驚覺不喜歡，遑論最後成為ＡＩ人才。

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