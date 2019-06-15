醫師緊急開藥規定嚴苛 大法官：違憲

2019-06-15

〔記者吳政峰、吳亮儀／綜合報導〕醫藥分業制度下，藥事法施行細則與食藥局（現為食藥署）函示規定，醫師在「當場」與「立即」的醫療急迫情形下，才能親自給予病患藥物，無須經過藥師調劑。大法官認為這兩項要件過於嚴苛，十四日做出釋字七七八號解釋，宣告相關法條與函示違憲，即日起失效，不再援用。

藥事法規定，醫師可以在醫療急迫情形或無藥事人員執業的偏遠地區，替病患親自調劑藥品。至於何謂「醫療急迫」？藥事法施行細則第五○條定義為「醫師於醫療機構為急迫醫療處置，須『立即』使用藥品之情況」，食藥局一○○年度函示更進一步限縮為「『當場』施與針劑或口服藥劑」。

二○一三年間，北市一名毛姓醫師在沒有藥師在場下，自行替病患調劑藥品，並請病患簽署「緊急調劑請求書」，後遭人檢舉，衛生局調查認定毛醫師違反藥事法，開罰三萬元；毛醫師提起訴願、訴訟均遭駁回，隔年聲請大法官解釋。

大法官審查後認為，母法（藥事法）規定醫師可在醫療急迫情形下自開處方，替病患親自調劑藥品，子法施行細則與行政函示卻擴權限制醫師在「立即」與「當場」才能開藥，逾越母法規定，與憲法廿三條「法律保留原則」意旨不符，因此宣布施行細則五○條及該函示即日起失效，不再援用。

須符2要件限縮醫療急迫意義 牴觸母法

大法官解釋，「醫療急迫情形」多端，病人急需使用藥物情況，不一定只限於「當場」與「立即」，如果過度限縮醫療急迫的意義，均牴觸母法及有違保障病患權益意旨。

食藥署藥品組簡任技正陳可欣說，下週會開會討論、重新解釋母法，針對緊急狀況醫師調劑藥品規範做出更明確解釋、減少模糊空間，且會訂定新施行細則，依程序預告、公告、送立院備查等程序訂定。

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