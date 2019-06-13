胸口長期悶痛 竟是前縱膈腔長腫瘤

2019-06-13

記者翁聿煌／新北報導

一名19歲陳姓大學跆拳道選手，因為胸悶、胸痛造成無法起床，原以為訓練碰撞所致，疼痛持續3天，急診就醫發現，前縱膈腔有一個11至15公分的腫瘤壓迫心臟，經醫師診斷為「前縱膈生殖細胞瘤」，採用微創胸腔內視鏡手術切除，並已完成術後化學治療，情況穩定，後續定期追蹤檢查即可。

雙和醫院外傷科主任張統優說，「前縱膈生殖細胞瘤」指的是人體胚胎發育過程中，一些不正常的生殖細胞在轉移時發生錯誤分布，殘存在胸腔中。陳姓大學生的病理切片為精原細胞瘤，是性腺外生殖細胞瘤，如果發生在下體等同於男性的睪丸癌。

內視鏡術切除 不用鋸開胸骨

張統優說，傳統胸腔手術需要開胸，從脖子下方至上腹部，約有30至40公分長的傷口，並需鋸開胸骨，才可進行腫瘤手術切除，經與病患溝通後，採取微創胸腔內視鏡手術，僅以側邊兩個約一至兩公分的傷口完成手術切除，並從劍突下方（胸骨底端）傷口取出腫瘤，手術耗時約兩小時，切除乾淨又不破壞病人的肌力和骨骼，並大幅減少傷口疼痛。

陳姓大學生說，他事後回想，自己從15歲就開始有胸口悶痛感，多半發生5至10秒左右疼痛就消失，認為是練習中的碰撞就不以為意，直到去年11月到花蓮比賽，比賽中被對手踢中胸口，而且疼痛3天都沒消失，趕緊就醫，自嘆如果及早發現，當時就不會與世大運跆拳國手遴選失之交臂，如今會好好休養，未來再為自己和國家爭取最佳成績。

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