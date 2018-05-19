醫訊》胸悶跑急診 新檢驗1小時排除心病患者

新型檢驗能快速排除非心病患者，大幅降低急診壅塞。（記者吳亮儀攝）

2018-05-19 11:50

〔記者吳亮儀／台北報導〕胸痛難過常被以為是心肌梗塞，許多人往往跑醫院急診、但傳統檢驗要耗時6小時才能確定；新型的檢驗方式「心肌旋轉蛋白T檢驗」最快只要1小時就能確定是否為心病患者。

台灣不時出現急診壅塞情形，根據衛福部統計，國內急診患者在急診留置平均時間達6小時，10年來急診就診次數增加17％。

台大醫院急診醫學部醫師、臨床副教授李建璋說，台灣因有健保，去掛急診有時不用花1000元，常見民眾「用走的」進急診，被救護車後送或轉診的患者反而很少數，甚至情侶吵架後胸悶胸痛都來急診，但根本都沒事。

根據現行的冠心症診斷指引，血液檢驗的程序都要6小時，但急診統計約有9成因胸痛來急診的患者都不是冠心症或心肌梗塞，這些就醫者卻仍要被置留急診6小時，常導致急診室壅塞。

台大醫院去年5月引進新式的高敏感度「心肌旋轉蛋白T檢驗」，可以很快速排除非冠心症或心肌梗塞的就醫者；日本和台灣共同做過研究，413名潛在心肌梗塞患者的測試中，用新檢驗可以百分之百排除陰性的受測者。

李建璋說，以台大來看，目前有40％因胸痛來急診的就醫者在1小時內就可以確認非冠心病或心肌梗塞患者，很快就能回家，大幅減少急診壅塞，也能讓真正需要急診救治的患者盡快被醫治。