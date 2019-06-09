低價越南菇充高檔韓貨 黑心商撈705萬被訴

2019-06-09

〔記者陳慰慈／新北報導〕成立近四十年的平衡食品有限公司，涉嫌將越南香菇混充高檔韓國香菇販售，另還將台灣的雪蛤產地更改為中國，中國產地的冷凍扁魚、比目魚干、扁魚干，分裝後改為台灣產大地魚，偽造不實產地、製造與有效日期標籤，再賣給五星級飯店業者及雙北餐廳，不法獲利七○五萬餘元，新北地檢署日前依偽造文書、虛偽標記、詐欺取財等罪嫌起訴平衡食品林姓負責人及翁姓會計。

改產地與有效日期 再賣給飯店

記者昨致電平衡食品，因公司休假，無法得知林男回應。

以「身為餐飲界的翹楚、南北雜貨的供應商」自居，為美、日、韓進口罐頭、食品乾貨、冷凍產品代理及銷售的平衡食品，林姓負責人被檢舉指示翁姓會計，偽造香菇產地標示，將原產地越南標示更改為韓國，再販售牟利，檢調前年十一月前往新北市三重區的公司搜索，發現雪蛤、大地魚也有產品標示不實等問題，訊後林男、翁女分別以卅萬元、五萬元交保。

起訴指出，二○一二年至二○一七年十一月，林男向供應商購入一六八八公斤的越南香菇、八四八公斤的台灣雪蛤、三一四一公斤的中國冷凍扁魚干，林男指示翁女將越南香菇分裝，混入韓國香菇中，並將製造日期往前回溯六個月、有效日期延長三年，雪蛤與大地魚產地分別改為中國、台灣，製造日期以進貨日期往前回溯三到六月，有效日期延長一年，致使五星級飯店、雙北餐廳誤信購買。

庭訊時，負責採購的林男坦承犯行，翁女則說，不清楚購入香菇等來源，實際製造日期及有效期限標籤，均依林男指示製作。

檢方依據公司其他員工與供應商證詞、購貨憑證、標籤單影本等資料，認定兩人犯行。

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