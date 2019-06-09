拉高公幼占比 明年目標衝4成

2019-06-09

公共化幼兒園僅3成 教部將逐年補助 擴大供應量

〔記者林曉雲／台北報導〕每年四到六月為公幼及非營利幼兒園抽籤季，全國幼兒園中只有三成一為公共化幼兒園，中籤率低，幾家歡樂幾家愁，多數幼兒家長只能把孩子送私幼，經濟負擔重。教育部強調，明年目標是拉高公共化占比至四成，減輕更多年輕家長負擔。

金馬占比最高 竹縣不到2成最低

各縣市推動幼兒園公共化步調不一，教育部統計一○七學年各縣市公幼及非營利幼兒園占比，馬祖、金門、澎湖、宜蘭花東等離島和東部縣市，人口較少，公共化幼兒園占比較高，連江縣已經百分百公共化排第一，金門縣也逼近九成；人口集中的六都，台北市四成八，新北市三成三，桃園市和高雄市約二成四，台南市二成三，台中市二成；新竹縣不到二成，全國最低。

各縣市入園排序不盡相同，但多以五歲、弱勢家庭幼兒、多胞胎為優先，一般家庭三歲或四歲幼兒想進入公幼的機會低。

教育部國教署中小學組組長武曉霞表示，依「擴大幼兒教保公共化計畫」，到一○九年，兩歲到五歲幼兒就讀幼兒園比率將提升至六成，其中就讀公共化幼兒園比率以四成為目標。

另行政院為協助年輕家庭托育子女，八年內（一○六到一一三年）將增加三千班，預計至一一三學年度，全國可提供近二十七萬個公共化名額；教育部也推動國小校校有幼兒園及私幼準公共化政策，正與地方政府召開專案會議，依地方政府規劃，逐年提供經費補助，以擴大公共化供應量。

全國幼教家長聯合總會長蘇祐晟表示，對幼兒家長來說，今年三歲抽不到公幼，孩子就必須送去讀私幼，有些公幼備取到三百多名，連抽籤的機會都沒有，政府宣稱之後公幼占比可提高，對家長來說是畫大餅、不切實際，因為幾年後孩子都長大了。

蘇祐晟說，公幼和私幼的學雜費相差數倍，公幼合格的師資和完善設備也讓家長比較放心，大家自然會往公幼擠，政府推動各國小附設幼兒園並不困難，卻錯置資源去推動私幼準公共化政策，兩者造成排擠作用。

蘇祐晟指出，某縣市的一所國小本已要附設幼兒園，卻因為隔壁私幼要變成準公共化幼兒園，附幼計畫就先延後，簡直是本末倒置。

107學年度各縣市公共化幼兒園比率

每年4到6月為公幼及非營利幼兒園抽籤季，圖為屏東公幼抽籤情形。（資料照）

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