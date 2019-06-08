基隆、竹崎、魚池 端午下冰雹

〔記者林欣漢、劉濱銓、陳璟民、王善嬿／綜合報導〕昨天端午節，各地天氣悶熱，基隆市下午突雷雨交加，一度下起冰雹，持續約五分鐘，民眾被冰雹打到驚呼不已。中央氣象局基隆氣象站主任湯舜然研判是因為午後對流比較劇烈，才使水滴發展成冰雹。
嘉義地區昨氣溫高達攝氏34度，午後3點半左右，海拔一千多公尺的竹崎鄉中和村奮起湖風景區雨勢摻雜冰雹，有人笑問：「這算午時冰嗎？」也有人在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發圖，指冰雹「很大塊，超級冷的」，將他做生意的大雨傘打凹了。
嘉義氣象站人員表示，觀測奮起湖當時氣溫為攝氏20.4度，正在下大雨，午後太陽照射地面導致強烈熱對流，上升氣流將水氣沖上去結成冰，冰塊重量變大往下掉，如此反覆，就成為一層一層洋蔥狀的冰雹。
南投縣魚池鄉昨也下了約3分鐘冰雹，日月潭氣象站人員提醒，下冰雹易伴隨打雷，民眾應注意安全，以免遭雷擊。
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基隆市下起冰雹雨，引起民眾驚呼。（翻攝臉書社團基隆人大小事）
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南投魚池鄉下起冰雹，大小如花生、粉圓，目擊民眾趕緊以手機拍下。（民眾提供）
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基隆市下起冰雹雨。（基隆氣象站提供）
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嘉義縣竹崎鄉奮起湖午後驟雨摻雜冰雹，臉友「臭脾氣」回應一則貼文時，問說「這算是午時冰嗎」？（取自臉書社團嘉義綠豆大小事）
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「嘉義綠豆大小事」臉友陳璋瑋發布圖文，指奮起湖下冰雹，「很大塊，超級冷的」。（取自嘉義綠豆大小事臉書社團）