基隆、竹崎、魚池 端午下冰雹

2019-06-08

〔記者林欣漢、劉濱銓、陳璟民、王善嬿／綜合報導〕昨天端午節，各地天氣悶熱，基隆市下午突雷雨交加，一度下起冰雹，持續約五分鐘，民眾被冰雹打到驚呼不已。中央氣象局基隆氣象站主任湯舜然研判是因為午後對流比較劇烈，才使水滴發展成冰雹。

嘉義地區昨氣溫高達攝氏34度，午後3點半左右，海拔一千多公尺的竹崎鄉中和村奮起湖風景區雨勢摻雜冰雹，有人笑問：「這算午時冰嗎？」也有人在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發圖，指冰雹「很大塊，超級冷的」，將他做生意的大雨傘打凹了。

嘉義氣象站人員表示，觀測奮起湖當時氣溫為攝氏20.4度，正在下大雨，午後太陽照射地面導致強烈熱對流，上升氣流將水氣沖上去結成冰，冰塊重量變大往下掉，如此反覆，就成為一層一層洋蔥狀的冰雹。

南投縣魚池鄉昨也下了約3分鐘冰雹，日月潭氣象站人員提醒，下冰雹易伴隨打雷，民眾應注意安全，以免遭雷擊。

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