水試所培育鮸魚 可抗霸王級寒流

2019-06-08

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會水試所今年培育出可抵抗霸王級寒流低溫、魚苗又能承受十五小時長途運輸的「日本銀身鮸魚」，魚肉本身市場價格每公斤達五百元，魚鰾加工後製成宮廷進補聖品「花膠」，每公克就要價二二五元。水試所表示，鮸魚不但具市場價值，未來國人也可望用更經濟實惠價格享用。

鮸魚肉質鮮美細嫩，魚鰾加工後製成的「花膠」則是珍貴補品，經濟價值更勝魚肉數百倍，農委會水產試驗所與澎湖箱網業者合作，進行日本銀身鮸魚養殖試驗，經多年努力，終於成功量產魚苗。

水試所表示，日本銀身鮸魚耐溫性廣，從攝氏八度到三十四度都可生存、成長快速、換肉率高，市場價格每公斤達四百到五百元，花膠售價更以公克計算，每公克達一百八十到二二五元，極具發展潛力的養殖魚種。

水試所從二○○一年就投入培育工作，成功培育種魚，水試所指出，因為當時石斑魚養殖產業正夯，考量市場因素，未立即大量推廣養殖，直到二○一六年霸王級寒流後，證明該魚種能耐受七到八度的低溫，水試所開始與民間養殖業者合作，再次收集野生鮸魚進行種苗培育工作。

水試所表示，又經過三年的研發，今年已達成完全養殖及田間魚塭量產規模，每批次可收成數十萬尾魚苗，也順利克服該魚種運輸不易的瓶頸，目前魚苗已可耐受十二到十五小時的長途運輸，送至澎湖的箱網進行養成，近期內可望推廣至產業，大量養殖，讓國人用經濟實惠的價格品嘗到肉質細軟Ｑ彈、清甜鮮香的魚種，並推動花膠加工產業發展。

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