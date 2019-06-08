罷工預告期入法？立委未有共識

2019-06-08

〔記者黃欣柏／台北報導〕在歷經華航兩次罷工、長榮航空空服員集體休天災假等事件後，民航業者紛紛呼籲政府修法納入罷工預告期等制度，以免衝擊旅客權益。對此，立法院民進黨團總召柯建銘昨表示，目前已有委員提案，但大家沒有共識，暫時還不會處理；國民黨團總召曾銘宗則說，納入預告期有好有壞，應召開公聽會廣泛討論。

據了解，為避免空服員與航空公司的勞資爭議影響旅客權益，民進黨立委葉宜津、陳明文均已提出「民用航空法增訂第五十九之一條條文草案」，條文明定空服員罷工必須提前一定期間以書面方式預告，葉宜津版將預告期定為七日，陳明文版則定為三十日。

葉宜津指出，台灣四面環海，航空是必要的交通方式，尤其民航業又是特許行業，突襲性罷工將造成交通大亂甚至經濟衰退，衝擊遠大於其他行業罷工，她參考各國預告期制度後提出民航法修正草案，目前草案才剛送進立法院交通委員會。

陳明文的版本中則特別提到，若未經過雇主同意，工會不得取消或變更預告的罷工時間、方式及地點，以免發生佯裝罷工、虛偽預告等情況，引起公眾不安。

雖然已有立委提案，不過民進黨、國民黨兩大黨團的黨鞭對此議題仍採保留態度，柯建銘坦言，目前黨內還沒有共識，接下來的臨時會將不會處理這個法案。曾銘宗則說，黨團沒有既定立場，希望先召開公聽會聽取各界意見，廣泛討論後再做決定。

各國罷工預告期及相關限制條件

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