粽子吃太多 易食積腹脹

2019-06-06

記者蔡淑媛／台中報導

中醫師提醒，端午吃粽小心過量引發食積症，出現腹脹、噁心、吃不下，甚至嘔吐等症狀，尤其老人家腸胃不好更要注意。

中國醫藥大學附設醫院中醫師賴香君指出，去年一名老翁原本就腸胃不佳，端午節應景與家人午餐及晚餐都吃粽子，連吃兩天，之後出現腹脹、噁心，三餐食不下嚥，一週後，變得非常虛弱，最後由家人帶來就醫。

糯米不易消化 老人家更要注意

賴香君表示，經診治為食積症，以保和丸促進消化、吸收，並以神麯、麥芽來治療。

賴香君指出，如果老年人原本一餐飯吃一碗飯，改吃粽子時，就只能吃半個粽子或2/3個粽子。由於糯米與滷肉塊屬黏滯油，會增加腸胃負擔，飽食後不可立刻平躺休息，也不建議與冰冷瓜果、冰品飲料共同食用，以免增加食積腹脹與胃食道逆流的症狀。

中國附醫中醫內科主任林宏任說，現在還沒到端午，已有不少患者吃太多粽子，出現食積症就醫。

賴香君並提供吃粽過多或消化不良兩帖消食方，1.炒麥芽1兩，加6至8碗水，煮水滾後，放涼飲用，可消除食積、促消化；2.油切茶，炒麥芽2錢，山楂、炒決明子、荷葉、陳皮等各1錢，以熱水煎成約300至500CC，在吃大量粽子或是大魚大肉後飲用，可消食、減脂、清暑化濕、理氣潤腸。

中醫提醒聰明吃 穴道按摩消腹脹

同時她也建議飯後可按手腕的內關穴、小腿內側的足三里穴30下，消食積腹脹，促進腸胃蠕動。

另外端午節陽光最猛烈的時刻，民眾除了食積不適，也容易中暑，賴香君提供中醫夏日洗浴方，可用佩蘭、藿香、艾葉等，各約一兩，煎湯過濾出湯液作洗浴之用，可去暑濕、醒神、化濁氣。

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