端午開心吃粽 小心血糖飆高

2019-06-06

記者蔡淑媛／台中報導

端午節開心吃粽，小心熱量爆表、血糖飆高！茂盛醫院實測吃肉粽驗血糖，兩名護理師飯前血糖皆為90mg/dl，吃完一般粽者一小時後飆到111mg/dl；吃五穀粽者仍維持90mg/dl，醫師提醒，粽子主要成分糯米，是由支鏈澱粉構成，吃多了不易消化，還會讓血糖飆高。

吃粽配珍奶 熱量破表肥胖來

茂盛醫院家醫科醫師呂均珊指出，日前一名補習班老師愛吃粽又趕著上課，三餐都吃粽子，而且10分鐘內完食，結果罹患腸胃炎，胃痛一個月，嗜粽如命的他，在飯前吞胃藥仍繼續吃，再就醫已經有嚴重的胃食道逆流。

呂均珊說，粽子的內餡糯米黏性較高、不易消化完全，食用過量會胃痛、脹氣、腸胃炎、胃食道逆流，若加上長期吃胃藥，也會影響食物吸收，恐鈣質流失、營養不良，而胃食道長期逆流、發炎，增加食道癌的風險，她也提醒，老人及腸胃不好的人，每天吃一顆為限。

建議吃五穀粽 配蔬果無糖飲

呂均珊指出，端午假期很多民眾會三餐吃粽子或是吃粽子配珍奶，這是錯誤吃法，不但熱量破表、肥胖上身，而且吃粽後的血糖飆高且不穩定，建議以多雜糧且熱量較低的五穀粽取代一般粽，糖尿病人建議吃半顆即可。

茂盛醫院營養師王思媛也指出，市售粽子以高油脂、高鈉、低纖維的種類居多，內餡多為五花肉、花生、鹹蛋黃，一顆約在500至700大卡，再配上一杯珍珠奶茶也約700大卡，熱量破表至少1400大卡，等於一天的基本熱量需求，因此建議盡量選擇吃五穀粽配蔬果和無糖茶飲。

王思媛提供開心健康吃粽的撇步，若把粽子取代正餐，應挑選中型粽子且不超過一顆，多選擇高纖五穀雜糧粽、少沾醬料；第二，搭配深綠色葉菜類、高纖維水果（一至兩盤的蔬菜、一份如棒球大小般份量的水果）；第三，可選擇無糖茶飲來解膩助消化，晚餐、睡前不要吃粽子，讓腸胃休息，才能避免胃食道逆流，另外吃完粽子也要散步，幫助消化。

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