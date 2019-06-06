交部評估高鐵延伸宜蘭 學者：不可行／環境衝擊最大、建設成本最高 還要克服施工困難

2019-06-06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部除評估高鐵南延屏東外，交通部長林佳龍昨天表示，高鐵扮演串聯南北的重要角色，所以也著手研究延伸宜蘭，期盼提升大眾運輸運能，紓解尖峰時段國道五號交通壅塞情況，對於宜蘭、花蓮觀光旅遊也有助益。但學者呼籲謹慎評估，因對環境衝擊大，且建設成本高，並且要克服施工困難等問題。

北宜直鐵將一併納入評估

交通部鐵道局補充，現階段高鐵延伸宜蘭案只是初步構想，經後續討論，若多數人認為是可以繼續走下去的案子，就會正式啟動可行性研究。另外，高鐵延伸宜蘭跟北宜直鐵會有競合關係，若真的開始研究，會一併將北宜直鐵案納入評估要件中。

警大交通系副教授李克聰表示，高鐵延伸宜蘭應該是所有方式都不具可行性後的最後一招，因為它的環境衝擊最大、建設成本最高、風險相對較高、工程施工困難重重，且是否具備延伸效益須謹慎評估；他直言，現在連北宜直鐵環評都這麼困難，高鐵延伸宜蘭案基本上不太可能通過。

李克聰建議，想要紓解台北—宜蘭尖峰時段交通，可以先從優化交通管理手段開始，例如國五匝道儀控非常嚴格，因此造成一些看起來不太合理的塞車，應該可以改善。

賀陳旦：先調查需求端

前交通部長賀陳旦則表示，要解決國五塞車應先看國五塞車時，用路人是遊客？是要過境前往花東？還是返鄉民眾？若不調查清楚需求端，只貿然要用其他手段（高鐵延伸）提高供給，民眾未必領情，且會導致該建設平常日出現閒置的狀態。

賀陳旦說，高鐵台北到宜蘭，三、四十分鐘跑不掉，但平日開車走國五到宜蘭才五十分鐘，不認為能夠吸引到什麼客人。

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