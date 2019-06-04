梅尼爾氏病 不止眩暈 聽力也有異樣

2019-06-04

文／蕭安穗

眩暈是一種症狀，患者會有天旋地轉的感覺，有許多疾病會產生此症狀，梅尼爾氏病就是其一。

梅尼爾氏病是依臨床症狀做為診斷依據，1992年辜振甫先生赴新加坡與大陸商談時，發生眩暈症狀，當時媒體報導他得了梅尼爾氏病，是否真為此病不得而知，但在國內梅尼爾氏病似乎成了暈眩症同義字。

◎美國耳鼻喉頭頸外科學會對於梅尼爾氏病有明確定義，診斷標準為：

●至少有兩次以上的眩暈發作，且持續時間在20分鐘至12小時。

●至少有一次眩暈在發作前或發作時，聽力檢查有低頻或中頻區的聽力減退。

●同一耳有起起伏伏的聽力波動、耳鳴或悶脹感。

●排除其他原因（如梅毒細菌或病毒感染、自體免疾病、外傷或腫瘤）。

許多疾病會引起眩暈，包括前庭神經炎、耳石症、與偏頭痛相關聯的眩暈、平衡功能障礙、基底動脈循環不良、頸性眩暈與梅尼爾氏病等。

國外報告，梅尼爾氏病佔眩暈相關疾病7.8%，也有報告高達30%，我曾分析過二次暈眩初診的患者分別是1.9%（621個病例）、3%（565個病例），國內外比率懸殊，可能與人種有關，國外盛行率約十萬分之200-500。

致病機轉多數認為是內耳內淋巴液增生造成水腫，導致耳悶、耳脹、耳鳴、聽力下降與眩暈。

為何會造成內淋巴水腫？可能與基因、內分泌系統、自體免疫系統障礙、過敏、病毒感染、循環不良或偏頭痛有關。

規律生活作息 限鹽、禁咖啡

梅尼爾氏病的治療包括：急性期藥物治療，包括前庭系統抑制劑、抗組織胺、多巴胺拮抗劑、鎮靜類；非急性期藥物治療，包括：低劑量利尿劑、改善內耳迷路循環藥物、口服類固醇、中耳腔注射類固醇；手術治療，可以暫時改善症狀，長期效果並不令人滿意，臨床上需手術者非常罕見。

調整生活方式更重要。飲食限鹽、儘量避免咖啡、酒精飲料、香菸；睡眠充足、嚴禁熬夜，規律生活作息，注意紓壓，保持情緒穩定。

梅尼爾氏病在台灣並不常見，並不是眩暈同義詞，併有聽力變化才考慮是此症，致病機轉仍不十分清楚，已可以用核磁共振影像學做輔助診斷。

治療上並不困難，但因易復發造成患者困擾，一旦發生梅尼爾氏病，唯有建立良好的免疫力，才能避免復發！

（作者為振興醫院耳鼻喉部主任級主治醫師）

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