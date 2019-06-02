《健康聚寶盆》腦中風臥床 正確擺位好復元

2019-06-02

文／王秀文

腦中風患者常因為患側肢體的無力或肌肉張力影響，使肢體控制的能力較差。尤其是在臥床時肢體長時間擺放在錯誤姿勢下，容易造成次發性的問題。例如：關節攣縮與變形、不正常張力增加、褥瘡、水腫等。

姿勢良好 避免其他問題

對於長期臥床患者，要有良好的姿勢及擺位，才能夠避免其他問題的產生。

◎針對臥床的姿勢可分為下列3種：

●平躺的擺位方式：頭部維持在正中間，在肩膀下方放置枕頭，以支撐患側手。用虎口握住毛巾捲，讓手腕稍微伸直。另在骨盆下方至小腿放置毛巾捲，支撐患側腳，維持在正中間（圖1、圖2）。

若腳部伸直張力過強，可在膝蓋下方放置毛巾捲；若出現雙腳合併的伸直張力，可在雙腳中間夾枕頭。

●側躺在健側：此方式可以增加患側的使用與注意力（視覺回饋），避免中風患者對患側的忽略。

擺位方式：頭部維持在正中間，放置枕頭以支撐患側手，用虎口握住毛巾捲，讓手腕稍微伸直，雙腳微彎夾枕頭（圖3）。

●側躺在患側：此方式可以降低患側的肌肉張力與刺激患側肢體感覺。

擺位方式：頭部維持在正中，患側肩膀儘量向前延伸，手肘伸直，掌心朝上；身體後方以枕頭支撐，雙腳微彎夾枕頭（圖4）。

每2小時翻身擺位一次

雖然中風患者擺位有原則可以依循，但依患者情況不同，採取不同的擺位方式。綜合來說，每2小時翻身擺位一次，可以避免中風後產生的次發性問題。

如果有疑問，可以向物理治療師洽詢最適當的擺位方式，避免不必要的併發症產生，而影響患者復元的進度。

（作者為二林基督教醫院復健技術課物理治療師）

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