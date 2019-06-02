台中辦台灣燈會叫窮 向中央要1億

2019-06-02

估需5億 觀光局難擴大補助 鼓勵多跟企業募款

〔記者張軒哲、唐在馨、鄭瑋奇／綜合報導〕你沒錢不敢辦，結果我敢辦卻也喊沒錢？

明年台灣燈會主辦權原本應在彰化，但彰化縣長王惠美以財政問題棄權、彰化縣民大罵，最後由台中市府爭取到明年台灣燈會主辦權；未料最近卻傳出台中市府也「叫窮」，一開口就要中央補助一億元，讓中央有點傻眼，地方政壇擔心，現在財源仍搞不定，會不會延宕承辦進度並「漏氣」？

台中市觀旅局長林筱淇表示，明年台灣燈會籌辦經費預估約五億元，正朝編列市府預算、爭取中央補助及尋求民間贊助等方式籌措，要等中央確定補助多少，市府才能編列預算。林筱淇否認當初市府有向中央承諾台中市府能單獨編列四億元預算，僅提出包含中央補助跟市府預算部分，活動所需總經費約四億元。另外，有鑑於今年屏東燈會中央補助許多經費，林筱淇希望交通部能比照辦理，造福台中市與彰化、苗栗地區居民賞花燈。

中市府強調，二○二○台灣燈會主燈區選定在后里馬場與森林園區，在市區圓滿劇場文心森林公園設置副燈區，以二○一五年台中舉辦台灣燈會為例，總經費支出五億元，中央補助三千萬元，其他需市府編列經費與民間募款。今年市府仍以五億經費做評估，打算向中央申請一億元補助。

財源搞不定 地方憂延宕漏氣

民進黨市議員楊典忠、施志昌表示，今年已過近半，台中市府還沒搞定經費的事，會不會影響燈會效果？市府不能掉以輕心，更不要最後又比照空污等問題，丟給中央處理；國民黨議員陳本添則說，舉辦燈會是大事，市府要慎重，一定要做好。

觀光局表示，今年台灣燈會是在國家風景區大鵬灣舉辦，土地是觀光局的，跟以前舉辦燈會的縣市狀況不同，補助金額與場地位置、大小有關聯，不能說完全比照上個縣市；二○一五年台中舉辦燈會時，包含接駁等補助台中三千餘萬元。

觀光局證實，台中市政府上週提出廿九項計畫，另向中央申請一億元補助，預計六月召開審查會議，參酌過往燈會補助地方的項目及額度，無差別地對待台中市政府。

交部︰自負經費能力 獲選考量

交通部也表示，台中市政府自主負擔經費能力，是當初評選獲選的重要考量之一，市府承諾負擔的財源，應要自己想辦法解決；若中央要補助，一定是為了讓台灣燈會辦得更好，而不是去補地方財源的洞。

觀光局長周永暉表示，台中市政府確實希望交通部能夠補助，但觀光局原則上會維持既定方式，負擔主燈區及主燈設置，若台中市政府自籌款不夠，需自己想辦法，鼓勵可多跟企業募款。

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