吸菸傷肺也傷眼 黃斑部病變增3倍

2019-06-01

文／黃偉成

提到吸菸的壞處，大多會聯想到肺癌、慢性肺阻塞，醫學常識敏銳度高的人甚至知道與心、腦血管都有相關性。但是很多人不知道吸菸其實也會對眼睛造成傷害。

吸菸引起最嚴重的問題就屬視網膜病變。視網膜是我們眼睛裡負責感光的一層神經薄膜，上面佈滿了許多感光細胞，使我們能夠感覺到光與色，能看見東西。正因為視網膜不斷地運作，所以需要充足的血液供應，但菸品中的尼古丁卻會讓血管收縮，一旦血管阻塞，視網膜就會產生缺氧而造成突發性視力喪失，就是所謂的「眼中風」，往往都已留下不可逆的傷害。

另一種嚴重的視網膜病變就是傷到黃斑部。黃斑部是視網膜最中心、感光細胞最多的部位，負責精密的中心視力以及給我們豐富的色彩感受。

過去黃斑部病變被認為好發在老年人、戶外工作者族群，因為長期暴露於陽光下，不斷照射紫外線，讓黃斑部的過氧化物累積，如果血液循環又隨著年紀退化，就會產生黃斑部病變。

應就診定檢眼睛

社會的進步，電子產品的不斷普及、3C產品的流行，加上飲食習慣西方化，都是新一代的危險因子。使黃斑部病變的年齡層悄悄地年輕化，成為新一代的文明病。

如果加上吸菸，血液中過氧化物增加以及血管收縮影響，黃斑部病變的罹患率更大幅提升2.4到3倍。雖然可以使用藥物注射治療，但是這種疾病還是很容易留下無法復原的後遺症。

◎想要預防黃斑部病變，這樣做最有效：

●戒菸永遠不嫌晚，就算是老菸槍，只要停止吸菸，馬上就有改善。

●定期檢測與控制三高：血壓、血糖、血脂肪。

●均衡飲食，藉由攝取魚類補充DHA；深綠色蔬菜、藍莓、南瓜、胡蘿蔔等有色蔬果補充葉黃素。

●避免3C藍光接觸時間過久，建議每隔1小時要讓眼睛休息。

●出門要防曬，配戴阻絕紫外線的太陽眼鏡。

提醒有吸菸習慣的人，戒菸不僅是為了身體、家人的健康，更重要是眼睛的照護，建議吸菸者應該定期至眼科檢查，早期診斷、早期治療，才能降低吸菸對眼睛的併發症，保養靈魂之窗。

（作者為彰化縣員林市明明眼科院長）

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