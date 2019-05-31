翁柏宗辭ＮＣＣ代理主委 陳耀祥接任

2019-05-31

健康因素辦理退休

〔記者李欣芳、楊綿傑／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗昨以身體健康因素為由辭去代理主委、副主委及委員等所有職務，並辦理退休，消息一出，引發震撼。行政院表示，行政院長蘇貞昌昨已核定NCC委員陳耀祥為代理主委，政院正在徵詢合適的新主委人選。

政院正在徵詢新主委人選

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，NCC代理主委翁柏宗是因健康因素請辭，蘇貞昌院長已准辭。NCC前主委詹婷怡今年四月二日因外界質疑她假訊息處理不力，請辭獲准，之後由翁柏宗代理。

翁柏宗昨發出個人聲明稿指出，由於身體健康因素，無法繼續主持與推動會務，已向行政院蘇院長請辭。翁柏宗表示，身體狀況的問題其實已經持續很長一段時間，也向蘇院長表達辭意，雖然院長多次慰留，但為避免耽誤會務，只能辭去職務，非常感謝院長玉成。他也表示，在通傳會各項業務繁重的時候辭去職務，對行政院以及會內全體同仁均深感抱歉。

由於目前要找合適的主委人選並不容易，加上副主委也出缺，行政院面臨一次要補提名NCC正副主委兩個人選的壓力；另外，促轉會正副主委人選也出缺，行政院迄今也尚未補提名，目前將優先處理NCC人事案。

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