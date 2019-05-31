517豪雨農損8千多萬 ／原物料供應無虞 端節物價尚穩

2019-05-31

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年五一七豪雨後造成農損八千多萬元，也影響蔬果價格，對於端午節農產價格和供應情況，農委會主委陳吉仲表示，端午節原物料供應無虞，蔬菜價格稍跌、水果稍微上漲十％，但都還在可以接受的合理價格。

菜價稍跌 水果稍漲

陳吉仲昨天到經濟委員會報告大雷雨對台灣農產品和蔬果供應影響，他說，這次損失高達八千八百多萬元，加上暖冬乾旱，對農業部門造成嚴重損失，損失集中在水稻、西瓜、香瓜等。

陳吉仲說，農糧署等同仁到現場確認損失超過二十％後，馬上公告天然災害現金救助，水稻受損也是第一時間把無人飛機帶到現場，兩天就勘查完災損，減少許多區公所員工和農民的時間壓力。

陳吉仲表示，這次豪雨影響集中幾個區域，對彰化、雲林主要蔬果供應區影響相對輕微，評估蔬菜價格可維持穩定。

豬肉部分，陳吉仲指出，因為非洲豬瘟影響，全球豬肉價格上漲三到四成，台灣目前毛豬拍賣價每公斤八十元左右沒有劇烈波動，並協調台糖供貨，端午節需求強烈下還能維持這樣的水準，消費者應該可以接受。

北農今年不會連休3天

陳吉仲也表示，今年台北農產運銷公司所有休假天數，去年就跟台北市政府和相關農民團體決定，不會有連續休三天情形，未來休假日會再討論。

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