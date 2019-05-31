用中國蟹假冒台灣養殖 業者判刑

2019-05-31

銷香港被驗出戴奧辛超標 MIC冒充MIT

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕在桃園市經營水產批發及零售的蔡姓男子，二○一七年十月出口一批大閘蟹到香港，竟被香港政府食物暨環境衛生部驗出戴奧辛及戴奧辛多氯聯苯超標達每克九．八六皮克；案經桃園地檢署、桃園市調處追查，發現蔡男當時出口兩批、一二三公斤大閘蟹，其中僅十公斤為其張姓友人在新北市五股區養殖，其餘都是從中國進口，桃園地院依妨害農工商罪判處有期徒刑八月！

鑽漏洞申請到大閘蟹產地證明

據了解，蔡男利用申請產地證明時，審核單位不會派員實勘產地的「漏洞」，委託不知情的報關行協助申請「台灣養殖」的產地證明，將中國蟹假冒為台灣養殖出口。

協助蔡男申請產地證明的報關行證稱，他透過國貿局網站線上申請，上頭有數個單位可供申請，當時他選擇台灣省商業會、中華民國全國商業總會核發的原產地證明，而「國貿局不會確認申請產地證明的產品是否確實為台灣生產，也不會派人實地到養殖池勘查」，只依蔡男提供的產地文件為依據就核發。

蔡男一開始否認犯行，堅稱大閘蟹有部分是從中國買來蟹苗後在台灣養殖，另一部分是向張姓友人調貨；但檢方找來張姓友人與蔡男對質，張證稱提供給蔡男的大閘蟹，只有一部分確實是他在新北市養殖的，其他的都是調用中國進口的成蟹，但蔡男沒告知這是要出口到香港的。

對質後，蔡男才坦承知悉大部分的大閘蟹為中國貨，因買家要求附產地證明，才會以先前曾養殖過蟹苗的溜池作為產地，申請到原產地證明。

損害台灣貿易名聲 判刑8月

法官審理認為，蔡男利用向我國各單位申請原產地證明時，各單位並無實地查核的漏洞，申請核發虛偽的原產地證明，將中國大閘蟹假冒為台灣貨出口到香港，不僅造成香港買方損失，也對台灣貿易名聲造成極大損害，昨審結判處他應執行八月徒刑。

法官也在判決中指出，檢察官對此應函請經濟部確實改正，否則極易發生國際貿易爭端，甚至引發國際貿易制裁。

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