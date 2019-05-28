旅宿供過於求 房價不降反升／觀光旅館10年來漲幅近2成 部分業者甚至漲4000-5000元

2019-05-28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國內旅宿市場面臨中國旅客下滑、國旅衰退，但家數持續增加，造成供過於求，許多業者苦喊生存不易，交通部因而祭出多項補助措施，加上中客回溫影響，今年第一季觀光旅館在客房住用數、住用率、平均房價及總營業收入等四大指標上，都較去年同期成長。而國人最在意的房價，過去十年更大多呈現漲勢，平均房價在十年間漲逾兩成，每房從三○八一元漲至三七七一元，單一業者甚至有上漲約四千到五千元。

暖冬補助 首季住客增26萬人

觀光局今年第一季最新統計顯示，客房住用數達一七一萬九○一六間，較去年同期增逾十二萬間；住房率達六十四．九五％，成長四．四％；平均房價三七六八元，也較去年小增；總營業收入達一五三億七五六六萬元，則較去年增加四億九三九四萬元。

觀光局分析，今年第一季入住觀光旅館的旅客數增加廿六萬人，其中廿三萬是本國籍旅客，除擴大暖冬補助奏效，也與春節連假國人出遊踴躍有關。

房價方面，不僅今年第一季平均房價較前兩年上漲，歷年統計更顯示，國內觀光飯店平均房價其實長期都呈現漲勢；自九十九年到一○八年，僅一○六年、一○七年受中客減少影響，一度些微下跌，但整體來看，近十年多是上漲。

例如台北圓山大飯店從三三四六元成長到四○五○元，漲了約七百元；宜蘭市蘭城晶英價格更是翻倍成長，九十八年開幕，九十九年房價為三七八五元，今年第一季房價已漲至九三○二元；長榮礁溪酒店也從五三二四元漲到六三七三元；日月潭涵碧樓從一萬○一八八元，漲到一萬四五二○元。

蘭城晶英表示，十年前開幕鎖定度假會議市場，但當時遇上金融海嘯，住房表現不如預期。一○一年台灣實施週休二日，他們看好「親子市場」，轉型為親子飯店，住房率和房價逐年攀升，如今宜蘭的親子飯店已越來越多。

少數飯店降價 住房率提升

少數飯店房價則出現小降。比如嘉義市唯一五星飯店耐斯王子大飯店，九十九年平均房價二四九六元，今年第一季降為二三七二元；高雄福容大飯店也從三○二五元降到二○六二元。但兩業者的住房率都明顯提升，顯示飯店業者可從調整房價、軟硬體設施來吸引不同客群，消費者在選擇旅宿前，不妨多比價。

近10年全台觀光旅館房價波動趨勢

部分知名觀光旅館近10年房價波動趨勢

近年來越來越多飯店品牌進駐台灣，旅宿市場供過於求，競爭越來越激烈，但過去十年觀光旅館平均房價不降反升。（記者蕭玗欣攝）

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