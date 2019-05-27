《愛肝加油站》治療肝炎、定期檢查 可降低肝癌復發風險

2019-05-27

文／許金川

Q：我的先生是一位慢性B肝帶原者，兩個月前發現肝細胞癌2.5公分，同時開始自費服用抗病毒藥物「貝樂克」治療，目前已經順利手術切除肝癌。

聽說肝細胞癌很容易復發，我兒子上網查到「蕾莎瓦」及「癌瑞格」是用來治療肝癌的口服藥物，請問術後有需要服用以預防肝癌復發嗎？另外，有需要將「貝樂克」換成最新的B肝口服藥物「韋立得」嗎？

A：肝細胞癌之所以難纏，其原因之一就是治療後容易復發，這跟大部分的肝癌患者都有慢性B肝或C肝帶原，且合併肝硬化有關，因此，若要降低肝癌發生的風險，首重避免肝炎、肝硬化持續惡化進展，所以肝癌患者一定要積極評估B型肝炎或C型肝炎是否需要接受治療。

同時還要定期檢查，每3個月腹部超音波及抽血檢測胎兒蛋白、肝指數，必要時加上電腦斷層或核磁共振追蹤。

您先生在兩個月前開始服用「貝樂克」治療，若用藥後無不適症狀，並不需要轉換改吃「韋立得」，臨床上不論是「貝樂克」或「韋立得」，對B肝病毒的療效都很不錯。而且肝癌術後腫瘤未再復發的患者，只要B肝病毒量高於2000國際單位，最近健保規定是可以給付B肝口服抗病毒藥物治療的，您先生的肝細胞癌日前已順利手術切除，自費的「貝樂克」應該有機會可以改為健保給付。

至於「蕾莎瓦」及「癌瑞格」是治療肝細胞癌的標靶藥物，大多用於肝癌已經有血管侵犯或轉移出去，或是腫瘤無法手術切除或電燒治療，且歷經多次動脈栓塞但效果不佳的患者，而且通常治療期間伴隨不少副作用。

依您先生目前的病況看來，應該是不須服用標靶藥物，先規律服用B肝抗病毒用藥，加上定期追蹤即可。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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