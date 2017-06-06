肝炎別輕忽！ 夫妻各罹BC肝 陸續罹患肝癌

2017-06-06 21:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名70歲婦人的丈夫在2年前因C型肝炎罹患肝癌，去年底婦人腹脹就醫檢查，也發現罹患肝癌第1期合併有B型肝炎，不想開刀，改用新療法，配合栓塞治療，接受新化療藥，腫瘤壞死，追蹤半年未復發，夫妻倆協力抗癌。

中山附醫一般外科主任彭正明指出，B、C肝炎是肝硬化、肝癌的高風險族群，而且肝臟沒有痛覺神經是沈默的器官，等到有症狀發現大多是肝癌晚期，建議及早篩檢，並定期追蹤做抽血、超音波檢查。

這名婦人的丈夫前年發現肝癌開刀，去年復發接受栓塞治療，婦人一路陪伴抗癌，去年感覺腹脹不適，擔心罹癌進一步就醫檢查，彭正明說，雖然腹脹與肝癌無關，但婦人有警覺加做抽血檢查，發現胎兒蛋指數高達80（正常值為12以下）又進入超音波等檢，早期發現肝癌。

婦人不菸不酒，作息正常也陪丈夫運動，痛哭無法接受夫妻都罹癌，後來知道是罹患B型肝炎不自知，未追蹤控制，導致惡化罹癌，接受栓塞合併新化療藥替拉札明（TPZ）的新療法試驗，3公分的肝腫瘤已經完全壞死，控制良好、未復發，和丈夫一起努力抗癌。

彭正明今指出，肝癌盛行率達11%，死亡率有17%，早期肝癌常規治療有開刀、栓塞、消融等，但開刀、栓塞5年復發率高達70%~80%，今年國際歐洲肝臟大會發表肝癌新藥替拉札明，配合栓塞治療，使癌細胞缺氧並增加死亡，殺死癌細胞比率70%到80%，目前台灣與美國同時進行第1期人體臨床試驗，是肝癌早、中期治療的新選擇。

但新療法條件適用條件必須少於5顆且在同一個肝葉、肝瘤小於10公分、肝癌中期以前且未侵犯血管、年齡在20至80歲且無心肺疾病等，需醫師專業評估。