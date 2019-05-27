稻江學院代理校長爆爭議 從助理教授5天搖身變教授？

2019-05-27

〔記者蔡宗勳、林曉雲／綜合報導〕位於嘉義縣的稻江科技暨管理學院再傳爭議！代理校長洪大安被檢舉爆料只是助理教授，竟在學校代理校長後一夕變身「專技教授」，五天後更一躍為「教授」；且他是政治學博士，教學領域卻是法學相關課程，呼籲教育部調查洪是否涉及偽造文書、非專業專教等。

洪大安︰網頁誤植 已改回助理教授

洪大安回應，負責網頁管理的同仁五月十七日下班時間，接到董事會派任代理校長消息，從網路抓資料更新「校長室」內容時，錯誤延用前校長張淑中的「專技教授」頭銜，二十二日中午再次更新時，又誤用「教授」之稱，經他糾正，二十三日已更正為助理教授。他強調，教育部對代理校長資格並無明確規範，他沒有必要去造假「專技教授」或「教授」。

至於「教學專長」與所學不符，洪說，他畢業於東吳大學法律系，台灣師範大學政治學博士論文則探討我國憲法相關議題，憲法乃法律之母法，在法律系教學並無不當之處。

代理校長資格 教部未明定

教育部高教司長朱俊彰表示，教育部對於代理校長的資格，並未作出相關規定，而是要求依學校組織規程，尋找符合組織規程的代理程序和代理人選，有的學校是由教授出任代理校長，有的是由副校長，有的則是由董事會指定，各校規定不一。教育部尚未收到稻江代理校長涉不法的檢舉函，但如媒體揭露疑點，教育部會先要求學校查明是否有不法，是涉及行政疏失，還是涉有刑事不法，如認為有刑事不法疑點，將移請檢調偵辦。

學政治的教法律 列入教學品質查核

至於代理校長洪大安被質疑學政治的教法律，有專業不足的問題，朱俊彰表示，學政治的不能教法律，老師的授課科目與其專長是否相符，會列入教育部對學校的教學品質查核。如有不符，教育部會要求學校改善。

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