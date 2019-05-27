中國統戰伸入我旅遊業／業者找人組團 民防、鄰里長都是目標

2019-05-27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國積極推動統戰工作，早已悄悄將手伸入旅遊業！旅遊業者表示，中國施行多年「三中一青」政策，透過海旅會和各省市單位，每年釋出交流團名額給台灣旅行社業者。這兩年名額更倍增，甚至連民防中隊、鄰里長自強活動也成為統戰目標。業者只要幫忙找人、組團，一個人頭可以賺一、兩千塊機票錢，一年最多可接到二、三十團；旅客則只要付機票錢，其餘全由中國方面落地接待。

每年釋出交流名額 這兩年倍增

多年接待這類中國交流團的業者Ｒ表示，三中一青指的是「中低收入戶」、「中南部」、「中小企業」、「青年」，目的是讓台灣民眾多接觸、了解中國環境，以參訪當地企業、新創基地為主，也會安排與當地青年團體對談。

Ｒ也說，近年這種交流模式擴大，國內經營的旅社少說有上百家，業者多半是靠人脈爭取名額，關係越好拿到的名額就越多，一個人頭能賺一到兩千塊的機票錢，最好的情況一年可以接到二、三十團，最少一年只有七、八團，不賺白不賺。

一個人頭能賺近2千元的機票錢

參加這類交流團，旅客只要繳交機票費用，其他當地食宿及參訪費用都由中國政府支付，以「二○一九情繫青春─兩岸青年上海行參訪」為例，到上海八天七夜只要五千元，業界一般旅行社出團的價位則是兩萬元起跳。

不具名的業者表示，近幾年國內民眾參與這類交流團的人數越來越多，例如海旅會每年舉辦的「華夏文明．薪火相傳」，以前一年只有幾百個名額，去年增加至三千個名額，國內龍頭旅行社都有在做，且行之多年。

日月潭觀光發展協會理事長陳明賢更說，他還碰過民防中隊和鄰里長活動參與中國接待團，參加金廈四日遊只要五千元，他認為接受中國補助參加交流團的民間團體應該不在少數。

中國猛撒錢 國旅市場恐難招架

陳明賢表示，現階段國內觀光市場有困境，國內旅遊人次減少，要經營南向市場也需要時間，卻有民間單位拿著中國政府補助、招攬台灣青年及民眾往中國跑，對國內旅遊市場是種傷害，即便政府繼續撒錢補助國旅，恐怕也沒用。

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