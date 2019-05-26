手機回收量增 煉稀有金屬年產值4.4億

2019-05-26

環署多管道回收 從不到百萬支到去年626萬支

〔記者劉力仁／台北報導〕係金ㄟ！國人幾乎人手一機，十年前回收率低於三成，環保署近年來結合超商、手機業者回收並強化宣導之後，近三年每年手機平均回收量約五四○萬支，回收量明顯上升，每一支手機回收後稀有金屬約可產生八十一．一元的產值，估計每年總產值約達四．四億元。

可交給清潔隊、超商、電信門市

二○○六年四月環保署公告手機為清潔隊回收項目之一，民眾可以將二手的手機交給清潔隊、便利商店、電信公司門市等管道回收。環保署統計，最近十年的手機銷售量，以去年六六一萬支最低、最多是民國一○三年的一○三四萬支手機；但從清潔隊及電信公司兩大回收管道統計，回收量呈現逐年增加趨勢，民國九十八年至一○○年，每年回收不到百萬支，民國一○一年之後逐年成長，去年回收量已經達到六二六萬支。

根據二○一○年國際貨幣組織統計，美國人平均二十一．七個月換手機、英國為二十二．四個月；但民眾換新手機之後，往往會將舊手機留下來當備用手機或閒置，回收率並不高，台灣亦然。

其實手機可提煉稀有金屬，根據二○一六年德國應用生態研究所分析，一支智慧型手機平均重量約一六○克，金屬含量比例最高為鋁，其次為銅，其他稀有資源包括，鈀（Pd）、銀（Ag）、鉭（Ta）、釹（Nd）、鎳（Ni）、鎢（W）、錫（Sn）及鏑（Dy）等，台灣目前處理技術可提煉金、鈀、銀、銅、錫、鋁。

日研究 千支手機可提煉0.046公斤金

根據日本環境省的研究，每一千支回收手機可從中提煉○．○四六公斤的金、○．二七五公斤的銀，以國內近三年平均每年回收五四○萬支手機推估，每年約可提煉出二五○公斤金、一四八五公斤銀。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，日本環境省曾有回收手機稀有金屬產值研究，每支手機回收提煉稀有金屬之後，約可產生台幣八十一．一元的產值，若以最近三年平均每年回收五四○萬支手機換算，每年產值約四．四億元。

係金ㄟ！手機回收量逐年增加，提煉稀有金屬年產值達4.4億元。（記者劉力仁攝）

台灣歷年手機回收量

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