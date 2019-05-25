關節痛免開刀 5招止痛新選擇

2019-05-25

文／王大翊

人體關節因受傷、老化或過度使用，往往會伴隨著疼痛，例如韌帶肌腱發炎、一般關節炎、類風濕性關節炎、退化性關節炎等，都是骨科常見疼痛原因。

出現疼痛感時，如經醫師評估未達手術標準，患者可考慮下列5種止痛方式，根據自身患部嚴重程度及經濟狀況評估選擇，儘快遠離「痛痛人」的陰霾。

◎止痛方法：

●止痛藥

針對關節炎、關節疼痛、下背痛等症狀，在急性疼痛期使用止痛藥，確實能發揮功效，但隨著病程發展成慢性疼痛，恐因身體已習慣止痛藥，其功效漸漸減弱，故需隨時間而不斷增加劑量。

施打玻尿酸 潤滑受損軟骨

●類固醇（針）＋麻醉藥

類固醇治療經常使用於類風濕性關節炎、痛風或其他發炎疾病，相較口服或靜脈類固醇注射，局部類固醇注射較不易產生副作用，並能在關節注射類固醇前，抽出關節液檢驗，有助診斷病因。

●玻尿酸、高濃度血小板血漿注射治療（PRP）

針對輕中度、60歲以上退化性關節炎的患者，當接受保守藥物治療及非藥物治療半年以上無效，亦未達置換人工關節的標準，可選擇施打玻尿酸潤滑受損的軟骨，並減輕關節疼痛，或考慮PRP治療，先抽出自體血液，並離心出含生長因子的血漿，再注射回患部，可抑制發炎，加速組織修復，延緩病程。

●增生療法

適合慢性肌腱炎、手腕尺側、足底筋膜炎的患者，增生劑的成分以15%高濃度的葡萄糖水為主，並混合局部麻醉劑，注射於肌腱與骨頭交接處，透過滲透壓作用，使患部產生發炎反應，重新生長新細胞。

低溫射頻神經整流 電療止痛

●低溫射頻神經整流

針對有明確關節病變，卻因身體狀況不佳，或年紀較大無法接受手術的長者，可考慮接受高頻熱凝療法，患者在局部麻醉的情況下，透過高解析度Ｘ光機導引，以細針通電，針對特定的痛覺神經叢進行整流、去活化及減敏，達到阻斷痛覺的效果，不需住院，止痛效果比門診注射消炎藥更佳、更持久。

另外也可配合復健科牽引、熱敷、電療等物理治療，或者徒手治療的微調，都可針對問題點做神經症狀的緩解，放鬆脊椎附近緊繃的肌肉，減輕脊椎的壓迫，都能提升減痛效果，對不適合手術的民眾是另一種選擇。

（作者為亞洲大學附屬醫院腫瘤及關節重建科主任）

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