爬富士山關節痛 原來是皮蛇上身

2017-10-06

記者吳欣恬／台北報導

一名40多歲女性日前到日本爬富士山，下山後左側膝蓋和髖關節出現刺痛、抽痛，上下樓梯更是舉步維艱，原以為是爬山過度使用關節，返國後曾到復健科、骨科就醫，還買了護膝，盼能緩解疼痛。不料，疼痛並未緩解，直到左小腿、腳背出現紅疹，就醫確診為罹患俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹。

出現紅疹 確診罹患帶狀疱疹

台北醫學大學附設醫院皮膚科主治醫師楊庭驊表示，這名女病患上月初到日本爬富士山，爬山時膝蓋、髖關節偶有痛感，但沒有其他不適，直到下山後左側膝蓋、髖關節劇痛。返國後先後到復健科和骨科求診都未發現病因，膝蓋、髖關節還不時出現麻木感。

楊庭驊說，後來女子左小腿後方開始出現紅疹和水泡，一路延伸到左腳腳背、腳趾，總計紅疹約有40顆，且不時傳來抽痛。經皮膚科確診罹患帶狀疱疹，經口服抗病毒藥物、外用藥膏治療，目前症狀已明顯改善。

楊庭驊解釋，帶狀疱疹由水痘病毒引起，病患感染水痘或打過水痘疫苗，病毒會潛伏在人體神經節，當免疫力低下時，病毒會沿著單側感覺神經活化，造成皮膚和神經症狀；紅疹症狀常出現在軀幹、臉部和四肢近端等部位，出現在四肢遠端的帶狀疱疹較不常見。

他指出，依該名患者的皮疹分布，研判水痘病毒應是潛伏在腰椎第5神經節，因攀爬富士山耗費體力、休息不足，導致帶狀疱疹發作。

除藥物治療 應多休息勿勞累

因帶狀疱疹初期可能僅有單側局部麻癢或疼痛症狀，不會出現典型皮疹，病患容易因發病部位疼痛，誤以為是其他疾病。

臨床上還曾有病患因胸痛難耐而掛急診，也常見病患會到腸胃科、復健科、骨科求診。

楊庭驊建議患者，發病期間除配合藥物治療，應多休息、飲食及作息正常，不要過度勞累，以加速痊癒。