啥米! 公務員酒駕考績仍甲等

2019-05-25

〔記者彭琬馨、鄭瑋奇／綜合報導〕時代力量立委徐永明昨召開「五年千名公職酒駕 考績修法吃丙重罰」記者會，徐永明痛批過去五年有多達一○○一位軍公職人員酒駕，其中卻還有三十三名人員考績評為甲等，且不乏酒駕未主動通報或酒駕肇事的離譜情形；徐永明表示，將推動修正公務員考績法，刪除功過相抵制度，未來若涉酒駕遭記申誡以上，考績只能打丙等。

時力提修法：只能打丙

根據時代力量提供的資料顯示，中央各機關酒駕人員，以國防部的六一○名最多，交通部一一九名次之，第三名則是內政部，共有七十六人。

銓敘部法規司副司長雷諶表示，對於加重軍公職人員酒駕懲處表示贊同，也支持酒駕軍公職人員考績列丙等；人事行政總處培訓考用處專門委員蕭欣瑋則說，確實應重新檢討酒駕公務員酒駕當年度考績等第。

交通部政務次長王國材表示，對於同仁酒駕事情，將會徹底檢討。交通部官員表示，交通部對同仁酒駕，有訂定較行政院更嚴格的懲處，上班期間被發現酒駕，依據吐氣酒精濃度不同，會記過一次至最重記二大過。

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