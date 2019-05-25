發不出五月教職員薪資 南榮科大面臨停辦危機

2019-05-25

〔記者楊金城、林曉雲／綜合報導〕台南市鹽水南榮科技大學發不出五月份薪資，百餘位教職員人心惶惶，校方昨天說，因學校現金不足、調度問題，原定五月廿六日發薪日已無法發薪，但董事會和校方近日籌措資金挹注，希望近期能夠發薪。

未能如期發薪 教職員人心惶惶

學校昨天下午在放學前發信給全體教職員，對無法如期在廿六日發放薪資，致上最大歉意。對艱困期間全校同仁仍然堅守崗位，善盡職責，表達最大的敬意，期勉全校同仁持續做好教學服務與輔導的工作，現在正值畢業考的階段，也即將期末考，不要讓學生的受教權受到影響。

教部︰7月底前須補億元資金

教育部技職司司長楊玉惠表示，教育部已發函要求南榮科大的董事會，必須在今年七月底之前投入一億元資金進入學校，如逾期未完成，將勒令學校停辦，目前南榮科大在校學生人數有一千三百零八人，今年六月畢業生預估四百二十三人，一旦勒令停辦，教育部將啟動學生轉學安置作業，老師部分則會要求董事會優離優退。

校方說，學校一個月開支在九百多萬元，雖然五月無法如期發薪，但之前並未欠薪，也沒積欠廠商貨款，南榮董事會並積極尋找捐資企業，力求學校繼續辦學下去，校方不希望學校倒閉。

盼辦下去 董事會積極找捐資企業

教職員憂心學校辦不下去，未來教師工作權不保。希望學校引進好的捐資企業，保障教職員工作權，而不是另有他圖。高等教育產業工會南榮分會並已成立，未來將爭取保障教職員、學生權益。

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