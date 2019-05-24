台灣民宿夏季訂房量翻倍

2019-05-24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕隨著越來越多國際旅客喜歡台灣美食文化、自然風景和人情味，訂房平台Airbnb表示，今年夏季台灣民宿訂房量出現翻倍成長，年成長率達一○四％。

Airbnb公布今年夏季全球五大爆紅旅遊景點，最夯的是法屬聖馬丁馬里戈特（Marigot），今年夏季訂房年成長率高達四六七％、波多黎各多拉多（Dorado）年成長率四四九％。

受海浪侵蝕而形成獨特海岸景觀的南韓麗水，其年成長率也高達四○八％。Airbnb分析，麗水寧靜的生活風格與眾多別緻的咖啡館是許多遊客推薦的原因之一。此外，位於九州的長崎是日本最早與外國貿易的商港，有著日本少見的西式街道與和洋交融的文化景觀，訂房年成長率達二一六％。

國內旅遊部分，Airbnb則首推花蓮地區。Airbnb表示，花蓮除了山海交織的多樣化自然景觀與戶外活動外，慢生活的步調最適合旅人放鬆。

燦星國內旅遊部資深總監吳建興表示，今年五、六月受到政府春遊補助影響，國內旅遊包括離島和花東地區訂單都比去年旺盛，尤其端午節前後離島都已滿團，僅剩花東有零星空位。

春遊補助奏效 花蓮住宿成長30％

花蓮縣旅館公會理事長陳義豐表示，在春遊補助下，花蓮旅館住房表現較去年同期成長兩到三成。至於七、八月訂房表現，因為距離暑假還有一段時間，相關統計尚未出爐。

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