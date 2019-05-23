穴位按摩保健 腎友防失智有妙方

2019-05-23

記者廖淑玲／雲林報導

臨床研究發現，慢性腎臟病越嚴重，失智症發生率越高，有鑑於失智症與腎臟病嚴重程度正相關，慢性腎臟病有失智症的比率在30%以上，中國醫藥大學北港附設醫院昨天在慢性腎臟病友會宣導預防失智症，並利用穴位按摩加強保健。

北港媽祖醫院神經內科主任許致善指出，腎臟疾病與失智症的好發原因，除了無法改變的年齡因素外，心血管危險因子如高血壓、糖尿病、肥胖、健康飲食、運動習慣及身體其他器官的健全程度，都是影響失智的關鍵。

慢性腎臟病越嚴重 失智症發生率越高

許致善表示，腎臟是代謝人體廢物的重要器官，罹患腎臟病時，會出現蛋白尿與體內含氮廢物濃度增加，以致直接傷害大腦神經細胞，血管內皮細胞也會損傷，進而使大腦中的微小血管產生病變，發生細小腦部梗塞與出血，進而造成失智。早期治療失智除使用藥物並要預防高血壓、糖尿病、高血脂症與腎臟疾病，兼顧身體各項器官正常運作，全是觀察失智症關鍵指標。

腎臟科主任曾裕雄指出，慢性腎臟病透析前，也就是腎臟病第5期病患發生失智症的風險最高，但透析後，風險會降低，研判因透析後改善腎臟病狀況所致。

用食指彎曲以指節按壓穴位，每個穴位約20秒，能有效改善退化和認知功能及睡眠障礙等問題。

另對慢性腎臟病食慾不佳、消化不良、便秘或腹瀉，可按中脘穴在腹部正中線上、胸骨下端和肚臍連接線中點；及在下腹部正中線臍中下1.5吋處的氣海穴，用掌根揉約3至5分鐘，能幫助消化道的功能。

若腰痠背痛先將手掌搓熱，再將雙手放到後腰脊椎旁開左右各3吋的地方，慢慢用手掌從上往下按摩，按揉約3至5分鐘，若能再經個人體質辨證論治的中西醫合療更能事半功倍。

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