高校生吸菸率增 紙菸高於電子煙

2019-05-20

青年學子吸菸率呈下降趨勢 但隨年齡增加

〔記者林惠琴、黃以敬／台北報導〕電子煙、加熱菸等新興菸品合法與否討論多時，不少聲音擔心將使青少年吸菸率大增。根據衛福部國健署最新統計，國內禁菸範圍擴大及加強青少年宣導，青年學子吸菸率有下降趨勢，但國中生到高中職生的吸菸比率仍隨年齡而大幅增加，其中吸紙菸增加比率又比電子煙明顯，高中職生吸紙菸比率增達八．三％、電子煙則約四．五％。

國健署調查，國、高中學生吸紙菸及電子煙的比率大都呈現下降趨勢；其中，國中生吸紙菸從一○五年三．七％降到一○六年二．七％，一○七年小幅回升到二．八％。高中職生吸紙菸則由一○五年九．三％降到去年八％，推算五萬六千多中學生曾吸紙菸。

電子煙方面，國中生從一○五年三．七％降至去年一．九％，高中職生從四．八％降至三．四％，估約三萬五千多中學生曾吸電子煙。

值得注意的是，國中生到高中職生的吸菸比率明顯隨年齡增加。一○七年統計，電子煙從國中生一．九％成長到高中職生三．四％，增約七十八％；紙菸吸食率由國中生二．八％成長到高中職生八％，大增約一．八倍。

國健署菸害防制組長羅素英表示，青少年吸菸仍以紙菸為主，但呈現下降趨勢。反觀國、高中職生電子煙吸食率曾在一○五年上揚至三．七％。電子煙、加熱菸等新興菸品仍有尼古丁危害，但造型酷炫，頗具吸引力；美國八年前開放電子煙時，青少年吸食率約一．五％，去年已升至二十．八％，鄰近日、韓開放後也有類似現象，因此應加以管制。

台灣菸草減害協會理事長王郁揚則認為，紙菸一包可能一百二十元就買得到，電子煙、加熱菸的電子設備可能要價三千多元，對於青少年而言，前者更容易負擔，用怕年輕人吸食的理由而拒絕將新興菸品納入合法管制，並不合理。

中等以下學校吸菸行為概況

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