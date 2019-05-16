中國欲收買台灣學者 砸千萬還幫保密

2019-05-16

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國不僅祭出統戰旅遊團、黨媒實習職缺等吸引台生，也不放過重金吸收學者；台大教授便收到獵人頭公司，稱可提供浙江省海外高層次人才計畫的近千萬元研究補助，還宣稱可以幫參與教授「保密」，讓學者感嘆，中國手法日漸細膩。

台灣大學新聞研究所教授王泰俐表示，昨收到一封獵人頭公司的信件，要提供最高二百萬人民幣（約九百萬元新台幣）研究補助，延攬五十五歲以下的知名學校學者，或任職知名企業、金融業的高階主管，經費來源是「二○一九年浙江省海外高層次人才計畫」。

隱瞞任職學校 作法啟人疑竇

王泰俐說，重點在該計畫由專員提供一對一服務，辦理申請相關手續，更強調申請案採「密件管理」，不會影響申請人的海外職務。但王認為強調秘密，反而引人疑竇！因為一般海外正常的學研經費申請，都須報請學者任職的學校知悉，繳交管理費等，懷疑另有秘密任務。

王泰俐研判，中國在海外的研究學者近期陸續遭美國、澳洲、紐西蘭等驅逐案例，如今為了得到想要的研究及資料，展開第二波「銳實力計畫」，甚至更細膩找來民間的獵人頭公司，避免被察覺與政治恐有直接關聯，但結果可能仍是要用金錢來吸引人才，提供中國想要的研究與資料。

對於有中國提供黨報、黨媒的實習職缺，王泰俐認為，學生不易判斷哪些單位隸屬共產黨的統戰部門，建議申請時多方查證，甚至陸委會等機關應提供協助，避免誤觸法律紅線，畢竟「政黨宣傳」與「新聞傳播」完全是兩回事。

王泰俐還說，中國近期的統戰語言越來越露骨，特別在「習五點」發布後，台灣人到對岸交流須更趨謹慎。

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