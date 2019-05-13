澳洲癌症研究重大突破／驗血檢測乳癌 3年內臨床實驗

2019-05-13

〔編譯孫宇青、記者林惠琴、俞肇福／綜合報導〕澳洲墨爾本「奧莉薇亞紐頓強癌症研究所」（Olivia Newton-John Cancer Research Institute）一項新研究，在乳癌篩檢方法上取得重大突破，能透過檢測血液中是否存有與形成腫瘤有關的DNA（去氧核糖核酸），幫助曾罹患乳癌的患者掌握癌症是否復發，此方法預計三年內進行臨床實驗，成功後，可望取代以乳房Ｘ光攝影為主的檢查法。

若成功 可望取代乳房攝影

澳洲「每日電訊報」報導，「奧莉薇亞紐頓強癌症研究所」副教授多布羅維奇（Alexander Dobrovic）團隊研發新的驗血方法，不同於現今掃描式或侵入性活體組織切片檢查法，可從血液中分離出DNA，再利用分子技術確認是否有腫瘤DNA，若未檢測到，即代表未罹病或患病可能性非常低。

團隊表示，曾罹患乳癌的女性可每三個月接受一次檢測，了解治療結束後是否復發。一旦發現血液中帶有腫瘤DNA，再掃描查明癌症擴散程度。團隊將針對澳洲一萬八千名乳癌病患利用此方法篩檢，預計三年內進行正式臨床實驗，一旦成功，可望取代目前的乳房Ｘ光攝影，做為早期乳癌篩檢工具，不僅可降低檢測成本，也能改善病患做檢查的疼痛。

乳癌高居台灣女性癌症首位，基隆長庚醫院去年八月也曾宣布，醫師江坤俊與研究團隊發現人體中的蛋白質「WISP1」，可做為「血液中新型乳癌腫瘤指標」，研究成果已拿到國內專利。

我長庚醫相關研究 獲專利

江坤俊昨天表示，澳洲的研究與我國中研院所做的循環腫瘤細胞萃取系統，和他的研究專利，三者都是以監控癌細胞有無復發，用來篩檢癌症。

江坤俊舉例，這三種檢測方法，一樣抽取二十西西血液，澳洲的研究是找尋血液中癌細胞的DNA，癌細胞的DNA與正常細胞不同；中研院則是了解血液中有無活的癌細胞在流動；他與研究團隊的研究專利，則是從抽血中找尋有無癌細胞的分泌物，因臨床實驗的病人樣本數不足，希望明年或後年可以提供病人使用新型檢測方法。

抽血檢測基因 待更多實證

台灣乳房醫學會秘書長曾令民表示，經由抽血檢測基因發現腫瘤的「液態切片」方式，是近年各國積極研究的方向，但仍涉及敏感性、專一性問題，亦即鎖定的偵測物質在血液中含量要達到多少才可精準檢出，及偵測物質與各種癌症精準對應的程度，有待更多臨床實證釐清。

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