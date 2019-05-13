2019-05-13

1住院病患傳染14名護理師及3病患

〔記者蘇孟娟、林惠琴／綜合報導〕台中榮總昨日傳出爆發疥瘡群聚感染！一名腎病病人住院治療時有皮膚病情況，四月赫然確診感染疥瘡，追蹤五十五名接觸者後，共十四名護理師及三名病患被傳染，目前十八人經治療後均已痊癒，未再傳新增個案。

今年一月至今，已陸續有北市聯醫和平院區流感群聚感染十五人、松德院區流感群聚感染六人，中部某醫院麻疹群聚感染十人、台中榮總疥瘡群聚感染十八人等事件。

醫改會建議透過醫院評鑑 加強查核

醫改會副執行長朱顯光表示，部分醫院未必會即時通報非法定傳染病，可能造成防疫漏洞，導致疫情擴大，建議可利用醫院評鑑中的不定期訪查制度，加強查核曾發生群聚感染的醫院是否落實感控措施，若有不合格則列入評鑑扣分，病人安全通報機制應由現行鼓勵性質調整為強制要求，以利把關。

衛福部醫事司長石崇良指出，雖然醫院評鑑有納入感控評核，但「傳染病防治法」有更嚴格的標準，未達標會開罰。

但疾管署副署長莊人祥指出，有些疾病潛伏期長，可傳染時未必已有症狀，不易判別，不會醫院發生群聚感染就開罰，地方衛生局會視醫院是否即時通報、後續配合等整體表現，做為裁罰評量基準。

台中市衛生局指出，疥瘡非法定傳染病，五月一日接獲台中榮總通報院內出現疥瘡群聚感染事件，經調查，院方收治一名腎病症候群男性，該病人住院時有皮膚狀況，住院後，院方會診皮膚科，四月三日確診為疥瘡，即對該個案隔離治療。

衛生局指出，因個案長期照顧中風在家的另一半，可能因此感染疥瘡，經清查，共有五十五名與該個案有接觸史者，均予以預防治療投藥，目前未傳出新增感染個案。疥瘡通常是直接接觸患者的皮膚而感染，感染疥瘡後，通常有數天到數週潛伏期。

台中榮總指出，確診個案後，並未隱匿，感染個案均已治療完成，院方也在第一時間消毒、清理環境，請民眾放心。

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