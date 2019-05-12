豆漿引發痛風？ 紅肉、海鮮、啤酒才危險

2019-05-12

記者吳亮儀／台北報導

近來許多網友爭論，高普林食物黃豆製成的豆漿是否會引發痛風？醫師和國健署專文闢謠，指出很多研究都認定，豆類等植物性蛋白雖有較高濃度的普林，但比起動物性蛋白「更不會引發痛風發作」，痛風病患不必拒喝豆漿。

林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海指出，痛風是因血液中的尿酸濃度太高導致關節炎，而尿酸是普林被人體代謝後的產物，因此血中尿酸濃度太高就可能導致痛風發作。

顏宗海指出，血液中尿酸濃度長時間過高，關節部位就會形成尿酸結晶，導致關節腫痛、急性痛風發作；他更提醒，若時間再拉長，很可能導致腎臟病變、腎衰竭。

顏宗海說，植物性蛋白的黃豆雖有普林，但紅肉、內臟、貝類海鮮、啤酒、高果糖玉米糖漿、精製糖才是高普林食物的代表，這些食物是真正造成急性痛風主因。而豆漿雖是黃豆製成，但有加入水，因此普林其實不高。

國民健康署也在官方網站「闢謠專區」專文提醒，已有許多研究指出豆漿並不會提高痛風病患發作的風險，但也提醒當急性痛風發作時，仍應儘量減少食用這類食物。

顏宗海說，急性痛風發作時，除了要用藥物減緩症狀，病患也得多喝水來使尿酸排出，並儘量避免攝取酒精或紅肉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/