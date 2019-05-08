美研究︰防曬乳部分成分 1天就會進入血管

2019-05-08

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國食品藥物管理局（FDA）一份官方研究顯示，防曬乳中的部分成分只需使用一天，就會進入人體血管，且濃度遠遠高於美國現行標準，這促使FDA要求就防曬乳安全問題展開進一步調查。

這份六日發表於「美國醫學會期刊」（JAMA）的研究，檢測成分為亞佛苯酮（Avobenzone）、氧苯酮（Oxybenzone）、依莰舒（ecamsule）與奧克立林（Octocrylene）。FDA已要求製造商在認定這些成分是安全有效之前，必須進行相關研究。研究也發現，其中三種防曬乳成分在停用後，相關成分將留在體內至少二十四小時。

FDA這份新研究是針對二十四名受試者隨機區分防曬噴霧、乳液組（成分含有亞佛苯酮、氧苯酮或奧克立林），以及乳霜組（含有依莰舒）。他們一天四次，將防曬品塗抹於身體七十五％面積，連續四天。接著研究人員分析他們的血液樣本，發現使用第一天後，部分化學物濃度「顯著」。

專家籲釐清是否引發健康風險

美國非營利的「環境工作組織」（EWG）科學家安德魯斯指出，被人體吸收的氧苯酮，其濃度甚至比其他三種化學物高五十到一百倍。已知氧苯酮會造成皮膚過敏。此外，這四種物質在血漿中的最大濃度均遠超過FDA制定的每毫升○．五奈克（ng）的標準，但血漿濃度超標的影響目前並不了解。

EWG副總裁法博說，「陽光才是真正敵人」，重點在於釐清這些物質是否會引發健康風險。美國個人護理用品協會首席科學家柯茲則質疑，該研究的用量過當，相當於真實狀況的兩倍用量。

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