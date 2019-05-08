遏阻災害假訊息 立法嚴懲、專區闢謠

2019-05-08

〔記者蘇芳禾、涂鉅旻／台北報導〕假消息層出不窮，立院院會昨三讀通過「災害防救法第四十一條條文修正案」，明定若有知情災害不實訊息卻通報，處卅萬元以上、五十萬元以下罰金，如散播不實訊息致人於死，最重可處無期徒刑。內政部強調，不實訊息流竄嚴重影響國人社交生活及社會安寧，可能造成恐慌，有必要立法處罰。

假消息層出不窮，目前多以社會秩序維護法開罰。比如花蓮四月十八日發生大地震，台北市松仁路遭誤傳路面因此裂開。刑事局本月五日宣布查獲北市王男、台中賴女未經查證即發布網路圖文，依社維法送辦。依該法第六十三條規定，散布謠言，足以影響公共之安寧者，處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰。

此外，台南在一○六年二月十一日發生地震，卻有人以一○五年初台南地震時的大樓傾倒舊照在網路上散播謠言，台南市警局將三名涉嫌散布謠言與照片的民眾，以恐嚇公眾罪嫌函送台南地檢署，檢方認為散布者沒有恐嚇公眾的意圖，以不起訴處分，另由警方依違反社維法開罰。

為打擊假消息，行政院去年底通過多項修正草案送至立法院審議，包括災害防救法、農產品市場交易法第六條、第三十五條、糧食管理法第十五條之一、第十八條之三、食品安全衛生管理法第四十六條之一、傳染病防治法部分條文、廣播電視法、核子事故緊急應變法等，都列為立法院本會期最優先法案。相關人士指出，社維法需大幅度翻修，並未列入這一波修法。

立院院會昨三讀通過「災害防救法第四十一條條文修正案」，重要內容包括：散播有關災害的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或一百萬元以下罰金；若致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。若明知災害不實訊息，卻通報消防或警察單位者，可處卅萬以上、五十萬元以下罰金。

內政部強調，災害發生後，提供正確的訊息、避免假訊息造成社會恐慌非常重要，民眾分享災害相關消息前，應先查證來源是否值得信賴，行政院及內政部網站均設立「即時新聞澄清」專區，中央災害應變中心網站也有災害情報站「闢謠專區」，民眾可多利用。

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