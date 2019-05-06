交部研擬新規定─罷工誤航班 航空公司、旅行社須提前告知旅客

2019-05-06

〔記者陳宜加、蕭玗欣／台北報導〕長榮空服員醞釀罷工，恐衝擊暑假旅遊旺季。為保障旅客權益，交通部民航局與觀光局今日將開會討論，罷工期間航班若延誤、取消，擬規定航空公司與旅行社須提前一定時間告知旅客，讓旅客可提前因應。針對旅行業者建議將罷工排除於不可歸責事由之外，觀光局表示，交通部尚未接獲業界函文，今暫不討論。

二○一六年華航空服員罷工、今年春節期間華航機師罷工，長榮空服員又醞釀於暑假旺季發動罷工，衝擊無辜旅客權益。

觀光局表示，今年華航機師在春節期間發動罷工，行政院消保處要求民航局、觀光局應要求業者善盡資訊揭露，在一定時間前公布航班異動等資訊，讓旅客提前因應。

觀光局副局長張錫聰表示，交通運輸事業罷工通常是工會、航空業者最快掌握資訊，並由旅行社第一線處理旅客行程，但過去經驗中，旅行社都是最後才得知消息，觀光局將與民航局研擬如何讓資訊完整揭露。

民航局舉例，今年機師罷工期間，華航事前已充分掌握狀況，並統一設置專區，每天隨時更新航班異動資訊，應能參考相關作法並精進，具體作法仍待討論。

旅行業籲從不可歸責事由中排除

另外，旅行業者不滿罷工行為讓旅行社受池魚之殃，建議交通部修訂現行航空公司與旅行社之間簽訂的定型化契約規定，將罷工行為從不可歸責事由中排除。

民航局表示，定型化契約權責屬於觀光局，但國際間目前認定不盡相同，有歸屬可歸責事由或不可歸責事由，沒有標準答案。觀光局則說，過去與業者多次討論達共識，因罷工衍生的費用適用定型化契約。

華航表示，旅行社與航空公司間的合作形式有多種樣貌，難以用定型化契約一體適用，且旅行社與航空公司皆屬法人性質，與消費者所需保障目的不盡相同。國際間多認定罷工為不可抗力事由，但基於與旅行社間的商誼，華航均依個案進行補償協商，補償並非賠償旅行社，而是由旅行社彌補旅客損失。長榮航空對此事暫不回應。

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