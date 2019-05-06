國小廢校轉做長照 全國僅5校

2019-05-06

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣進入高齡社會，各界呼籲將閒置校舍改做長照，但依法須先變更土地使用用途。教育部統計，目前廢校或遷校校舍轉為社福設施有二十八校，但僅五所廢校小學轉為老人日照中心；高中職及大專則尚無改作長照。

28校轉為社福設施

教育部表示，目前私校依法可出租閒置不動產給長照機構，但投資成本高，迄今無私校申請出租，停辦多年的永達技術學院也曾考慮轉為長照機構，但校產糾紛尚未解決；也曾傳有大專擬和醫院合辦長照，但產學合作規定需以學生學習為目的，都無法成形。

目前統計僅有屏東縣九如國小舊校區、台東縣隆昌國小、台東縣忠勇國小、澎湖縣小門國小、高雄市新興國小田寮分班等五校，遷廢校之後的土地轉移給縣市政府，再規劃為老人日間照顧中心。

成本高 私校未申請出租

教育部國教署中小學組長武曉霞表示，中小學用地及建物為地方政府管轄，需由縣市配合當地需求辦理閒置校舍活化；依「公立國民中學及國民小學校園舍空間多元活化注意事項」，用途包含社會福利設施等十三種，以文教公益為先，但也明列校舍可改為社福設施，包含長照中心。

高雄市政府即運用當地大同國小部分閒置教室，設計改為與學校教學教室同時存在的「大同福樂學堂日間照顧中心」。時任高雄市長陳菊表示，該日照中心是教育、衛生醫療及社會福利合作的新里程。

武曉霞指出，考量老人日照中心等社會福利場地需要專業且適宜老人活動之設備，未來宜由衛福部本權責遴選適宜之校舍後，逕洽各縣市相關單位評估活化支援長照。

例如，屏東縣九如國小舊校區的土地及校舍，移由屏東縣政府社會處管理，規劃為老人日托照顧及社區活動場所；台東縣隆昌國小的土地移撥台東縣衛生局，則改作東河鄉日照中心。

至於高中職及大專迄今無改作長照中心，國教署組長韓春樹表示，私校可出租閒置不動產給長照機構，但涉及投資成本高，迄今無私校出租。

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