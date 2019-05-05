環島反黑箱生 選上東華大學學生會長

2019-05-05

〔記者林曉雲／台北報導〕四年前環島反黑箱課綱的高中生許冠澤，昨天選上東華大學學生會會長，他強調新的學生會一定誠懇、草根、接地氣，將創造屬於東華的歷史。

二○一四年馬英九執政下，惡修高中歷史課綱，在台灣史部分硬置入大中國史觀，台大歷史系教授周婉窈率先揭露後，學界風起雲湧反對，隔年五月一日，台中一中蘋果樹公社開第一槍，全國各高中職學生投入反黑箱課綱運動，在學生林冠華死諫後，學生們一度占領教育部廣場，直到立法院允諾會暫緩課綱上路才結束抗爭。

二○一五年兩名十七歲少年，當時就讀北市育成高中的許冠澤和南港高工周子翔，決定花二十五天徒步環島，背著反課綱旗幟與標語、帶著反洗腦貼紙以及簡單衣物、醫療用品，一天走四、五十公里環台，盼用最理性和平的苦行方式，表達訴求。許冠澤當時說：「教育部長說不是聲音大就贏，所以我們決定用行動展現決心！」迄今令人印象深刻。

東華大學舉行學生會改選，許冠澤獲得一千多票當選，他表示，在校園改革道路上，沒有學院之分，更沒有科系之分，只有立足東華，關懷花蓮，促進公共參與。

朱震、王品蓁也任學生會長

當年積極參與反黑箱課綱的高中生們，現在多是大學生，不少人擔任大學學生會會長，例如朱震任政大學生會會長、王品蓁為中央大學學生會會長，獲得國際馬拉拉獎的廖崇倫就讀中興大學，關心中彰在地生態與公益之事；廖浩翔、蕭竹均及林致宇等人投入課審會，為學弟妹們把關；蕭任佑從輔大到中正，持續關注校內和跨校不公義之事；游騰傑現擔任時代力量桃園議員簡智翔助理，踏入政界灌注熱情；宋運川成為台灣加入聯合國宣達團一員，去年前進美國為台灣努力。

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