挑戰挑食》多元食材 玩出創意料理

2019-05-04

〔記者劉婉君、蔡亞樺、魏瑾筠／綜合報導〕學校午餐除了有成本限制，還要兼顧營養及衛生，但午餐廚餘量最多的，往往是蔬菜。如何讓學生把蔬菜吃光光，是各校營養師及廚工在設計菜單時最頭痛的。在變化烹調方式之外，有些學校也會絞盡腦汁使出「小心機」。

北市教育局主任秘書陳素慧表示，有苦味或口感不佳的苦瓜、茄子、洋蔥，都是廚餘量大宗，校方只好請廠商改變其烹調與調味方式，提高學生的意願。

在地農產變身鳳梨豬柳、黃金咖哩雞

台南市為農業大城，擁有許多知名的農產品，如關廟鳳梨、新化地瓜等，南英商工老師曾素湄根據南市學校營養午餐團膳供應模式及成本，設計出旺來燒肉、酸甜鳳梨豬柳、黃金咖哩雞等三道菜，教育局長鄭新輝試吃時也讚不絕口，「這樣的營養午餐，連我也想吃。」教育局因此加強研習課程，第一場即與南英商工合作，針對營養師開設當令水果融入學校午餐的創意料理課程。

台南鹽水國小營養師黃寶琴則是搬出製冰機，祭出「把菜吃光光就可以積點換紅豆冰」絕招，學生只要集滿五十點（將近兩個月），就能換一桶紅豆冰，果然成功讓許多學生願意為了冰而努力，每天的廚餘從八十公斤減少為卅至四十公斤。

南市復興國小營養師王雅慧還舉辦小型比賽，只要是將青菜吃光光的班級，不僅可以在朝會時獲得口頭上的公開表揚，隔天的營養午餐還會享有造型變化的特別待遇，例如愛心造型的飯加上海苔片，不會造成學生的健康負擔，又能達到效果。

桃園市政府教育局及學校推動廚餘減量的具體作為，也包括了學校進行青菜吃光光比賽，減少青菜剩餘量，學生的反應也不錯。

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