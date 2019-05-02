咳不停是中邪？ 快就醫才正確

2019-05-02

文／李伊婷

季節交替之際，感冒病人增多，這陣子感冒病人的共通症狀是不停咳嗽，在中醫的治療上，個人體質不同，感冒症狀也有不同的變化，依辨證論治可收良好效果。

找出根本病因 才能對症治療

◎案例1：31歲余小姐（化名）說：「李醫師，昨天外出時風有點大，懶得回家拿外套，當時還不覺得冷，但回家後開始頭痛畏寒，不停咳嗽又發燒，晚上睡覺時不停出汗，痰不多可是稍微黃黃的。」

余小姐一感冒就來門診，切脈診斷後，囑咐她拿到藥便先服一包，感冒初期需頻服，每2個小時用藥一包，隔天胸中痰液自然排出，病症就有緩解。

◎案例2：66歲的謝先生（化名）一進門就咳個不停。他說：「李醫師啊，我這個咳嗽已經拖一個多月了，咳到喉嚨痛，晚上睡不好，醫師看了好幾個，感冒糖漿吃了好多罐，都好不了，我是去金門旅遊回來才感冒咳嗽的，是不是招惹什麼不好的東西，應該去收驚嗎？」

感冒和收驚又有什麼關係呢？總是有些長輩想太多，有病就要看醫師，否則恐怕要延誤病情。

經診脈、詢問相關症狀及過去病史後，開立相應處方藥，一週後患者再來回診，症狀已改善不少，咳嗽痰量都逐漸緩和下來。

咳嗽是門診相當常見的外感症狀，中醫師心中有一張邏輯歸納的網絡藍圖，針對不同的患病階段，以及症狀表現，給予相應用藥。除此之外，還要注意是否有服用其他藥物，導致藥物副作用產生的咳嗽，或是起因於消化上逆所引發的肺部刺激，找出根本病因才能對證治療。

冰鎮梨子寒涼 咳嗽者不宜吃

有些患者感冒初期並未就醫，但拖著拖著，常常還是咳嗽，殘餘著一個病根好不了，這多半是由於餘邪未清，導致氣道不停被痰飲刺激，此症關鍵是儘快就醫，服用相應的處方用藥，1-2週後症狀便會逐步改善。

提醒大家，外感階段時，最好避免食用寒涼瓜果類與甜食，如梨子、柿子、柳丁、橘子，有些民眾認為梨子對肺部保養很好，很喜歡食用冰鎮後的梨子，香香甜甜地一口接一口，結果隔天又咳起來了；另外，甜食容易生痰，痰多的人盡量避免食用，以防過多痰液生成，對氣道產生不良刺激反應。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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